纪念作者返B612星球 在机场与小王子相遇

今年是《小王子》作者安托万·德·圣修伯里坠机失事80周年，樟宜机场在第三搭客大厦为公众设计“飞”一般体验，除了在离境处打造小王子玫瑰花园和星球主题迷你高尔夫游戏场，还辟有一间星光小密室，让人们通过不同场景认识这位来自B612星球的王子。法国文化中心同时举行圣修伯里生平展览，展出他的遗物，让粉丝更亲近小王子之父。

继《小王子》去年欢庆80岁生日，今年又迎来另一个80周年。1944年7月31日，出版《小王子》一年多后，作家、诗人和飞行员安托万·德·圣修伯里（也作安托万·德·圣·埃克苏佩里，Antoine de Saint-Exupery）驾驶一架侦查机，由法国科西嘉岛起飞，横跨地中海前往法国南部侦查时失联，从此人间蒸发。有些浪漫主义者感性地说：他到小王子的星球去了。



在追思小王子之父失踪80周年之际，新加坡樟宜机场第三搭客大厦（T3）设计主题区，打造“飞”一般小王子体验。本地《小王子》肖像版权持有者“立泰商行”也在T3离境厅一楼大堂开小王子快闪店，引入法国、中国大陆和香港三地设计生产的文创品售卖。



在本地推广法语和法国文化的法国文化中心（Alliance Française de Singapour）也举办了一个讲述圣修伯里生平的展览，展出他的许多遗物，让粉丝们更亲近小王子之父。