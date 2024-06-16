兼顾功能和审美　打造猫与主人的乐居

祖父的老式藤椅与瑞典摩登躺椅结合，现代人体工学桌子与复古设计多媒体控制台相邻，当代与复古元素混搭出品味与高颜值。加上天窗和绿植将自然引入室内，以及各种灯饰营造的不同美感，让这栋住宅用途店屋散发独特迷人的现代风情。

即使在以功能性为主要设计目标的新加坡住宅装修中，也有心态开放的业主，让设计师根据实际所见，配合业主具体需求，一起协商出合意的审美风格。中世纪现代风格家居，在本地少见，设计公司MET Interior的设计师郑仰贺根据业主的房型、结构和生活特色，将这间作为住宅的店屋，打造成独特又宜居的中世纪现代风居室。



郑仰贺说：“首次与这间店屋的业主见面时，他们对整体设计方案没有明确主题，但对某些区域提出偏好：客厅要有大窗户，卧室要有天窗，走廊要有通风井，庭院要有浓密大树。这些特色结合在一起，自然形成一种中世纪现代审美。根据这些要求，我们开始构思和设计这个家的每个细节，确保每个空间不仅美观，且功能性十足。”

房屋原布局中有七个小卧室、一个浴室和一个厕所，这对新业主并不适用，所以从一开始，郑仰贺就花心思在结构上作调整。“我们拆除多堵墙，几乎像是一个重建项目。最复杂的是将管道从房子后方延伸到靠近前门的共享浴室，必须向有关当局提交多份图纸并获得批准，才能安装新污水管道。”视觉上的美跟结构息息相关，美丽的房屋在格局规划上也严丝合缝。