在流光幻影中　走进卡萝悲壮的艺术人生

在滨海湾金沙艺术科学博物馆举行的墨西哥女画家芙烈达·卡萝展览,访客能透过10间沉浸体验空间,穿越画家生活的时代。结合艺术与科技的沉浸式展览近年快速兴起,西班牙在这方面有蓬勃的发展,此次展览便是由西班牙沉浸式数码艺术工作室Layers of Reality与芙烈达·卡萝基金会联手创制的。

这两年真是新加坡的卡萝年。



2023年11月,新加坡国家美术馆举办展现热带国家拉丁美洲与东南亚的艺术对话的《热带》(Tropical)展览。墨西哥传奇女画家芙烈达·卡萝(Frida Kahlo)1945年创作,一幅与猴子的自画像是《热带》最亮眼的展品,让国人首次亲近卡萝的画作,难能可贵。

《热带》3月结束后,滨海湾金沙艺术科学博物馆5月4日又展开长达4个月的《芙烈达·卡萝:传奇一生》(Frida Kahlo: The Life of an Icon)。展览由西班牙沉浸式数码艺术工作室Layers of Reality与芙烈达·卡萝基金会联手创制,虽没展出一幅卡萝真迹,却透过10间沉浸体验空间,应用各种新颖的360度投影、影像多层重叠播放和虚拟实境(virtual reality)等打造出沉浸式的缤纷影音视界,带领公众走进卡萝的人生、创作、滋养她创作的文化与时代背景,甚至“走入”她的身体,感受纠缠她一生的残疾与病痛。