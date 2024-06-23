日本袱纱馈赠的艺术

订户
赠阅文章
订户专享 赠阅文章

早报新添“赠阅文章”功能！凡早报VIP会员，每月可赠阅 5 篇订户专享文章。

了解更多

李雅歌

发布 /
发布 / 2024年6月23日 5:00 AM
传统袱纱技艺结合数码呈现，公众可选择不同元素的图案设计袱纱，并展示在互动墙上。（ACM提供）
传统袱纱技艺结合数码呈现，公众可选择不同元素的图案设计袱纱，并展示在互动墙上。（ACM提供）

字体大小:

日本自江户时代，兴起用袱纱来装饰礼物，纱面会因应节庆、场合，绣上各种寓意的精美花纹，表达送礼人的心意。袱纱在日本古代是身份的象征，它结合刺绣、编织、彩绘和染色等技艺，是日本纺织品的艺术典范。土生文化馆现举行袱纱特展，从中可看出袱纱文化的演变。

古今中外，送礼是人情往来的重要一环。各国的送礼习俗，形成相应的文化，也促进了手工艺发展。古代的中国人，习惯用丝绸包裹珍贵卷轴和瓷器。印度人喜欢用被称为potli的束绳口袋，装结婚时的小礼品。韩国人用称为“褓”（bojagi）的包袱布，来包裹特殊场合的礼物。


从江户时代（1603-1868），日本开始流行用名为 “袱纱” （fukusa）的布艺品装饰礼物。在重大场合如节日庆典、生日诞辰、婚礼喜宴等，日本人会在礼物盒上披覆或折叠一件袱纱，上面绣着寓意深刻的精美花纹，表达送礼人的心意。从袱纱文化发展出的刺绣、 编织、彩绘和染色技艺精妙绝伦，成为日本纺织品的艺术典范。

在土生文化馆（Peranakan Museum）举行的袱纱特展，通过贺祈思 （Chris Hall） 赠予亚洲文明博物馆（Asian Civilisations Museum，ACM）的一批珍贵日本艺术品，带公众走进袱纱的世界。作为全球最重要的亚洲纺织品藏家之一，久居香港的贺祈思，藏品主要来自中国大陆、 日本和东南亚艺术品，横跨近2500年。

订阅登录，以继续阅读全文！

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容