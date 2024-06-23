日本自江户时代，兴起用袱纱来装饰礼物，纱面会因应节庆、场合，绣上各种寓意的精美花纹，表达送礼人的心意。袱纱在日本古代是身份的象征，它结合刺绣、编织、彩绘和染色等技艺，是日本纺织品的艺术典范。土生文化馆现举行袱纱特展，从中可看出袱纱文化的演变。

古今中外，送礼是人情往来的重要一环。各国的送礼习俗，形成相应的文化，也促进了手工艺发展。古代的中国人，习惯用丝绸包裹珍贵卷轴和瓷器。印度人喜欢用被称为potli的束绳口袋，装结婚时的小礼品。韩国人用称为“褓”（bojagi）的包袱布，来包裹特殊场合的礼物。



从江户时代（1603-1868），日本开始流行用名为 “袱纱” （fukusa）的布艺品装饰礼物。在重大场合如节日庆典、生日诞辰、婚礼喜宴等，日本人会在礼物盒上披覆或折叠一件袱纱，上面绣着寓意深刻的精美花纹，表达送礼人的心意。从袱纱文化发展出的刺绣、 编织、彩绘和染色技艺精妙绝伦，成为日本纺织品的艺术典范。

在土生文化馆（Peranakan Museum）举行的袱纱特展，通过贺祈思 （Chris Hall） 赠予亚洲文明博物馆（Asian Civilisations Museum，ACM）的一批珍贵日本艺术品，带公众走进袱纱的世界。作为全球最重要的亚洲纺织品藏家之一，久居香港的贺祈思，藏品主要来自中国大陆、 日本和东南亚艺术品，横跨近2500年。