将生活日常化作趣味创意

洪浚茾把保济丸制成项链，老牌药方摇身变成时尚饰品。陈凯希用苏打饼包装设计成沙发椅，复古怪趣让人眼前一亮。两个不同世代的创意人，不约而同地从日常生活挖掘灵感，透过巧思二度创作，赋予这些日用品令人莞尔的创意。

将应急药物的保济丸设计成随身挂着的项链，设计师洪浚茾（30岁）的幽默够抵死（粤语，意指风趣搞笑）之余，又有种搔到痒处的“笑果”。从产品设计跨到艺术雕塑，创意人陈凯希（Casey Chen，53岁）早年把苏打饼包装变成沙发，近年则将我国“禁品”——口香糖变成一系列真人高的装置艺术，凑近还闻到薄荷味，搅乱看官思维逻辑。



两代设计师、创意人虽然互不相识，但创意灵感不约而同地来自“非常新加坡”的日常，并超越组屋、龙头游乐场等熟口熟脸，给人审美疲劳的图样。也因为这些灵感取自身边日常，更让人会心一笑，倍感亲切。

洪浚茾 用设计捕捉当兵记忆洪浚茾毕业自南洋艺术学院媒体与设计系，正职是平面设计师，为客户创建品牌形象是他的强项。业余时间，他以玩票性质设计自娱娱人的产品，博君一笑。他的父母都从事设计业——父亲是设计师，母亲曾设计服装，现全职做艺术创作——在充满创意的环境下成长，用设计来说生活故事，对洪浚茾来说再自然不过。