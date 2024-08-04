浪漫奥运 巴黎喜形于色　

紫色田径跑道、粉绿色排球、七彩接力棒……独特的色彩美学，标志性元素的巧妙运用，本届奥运创下不少奥运史上的设计第一次。被誉为时尚之都的巴黎，其奥运会让人肾上腺素飙升之余，创意和浪漫始终如影随形。

正在如火如荼进行中的巴黎奥运会，从设计角度看，创下不少奥运史上的第一次：第一次把田径跑道换成紫色，第一次把女性人脸形象融入会徽设计，第一次采用双连画设计的巨幅海报等等，处处透着法式风情的创意巧思。



说来也巧，上次巴黎承办奥运会是在1924年，距今刚好百年。百年后，当世界再次聚焦巴黎，运动激情在法式浪漫下少了点竞技，多了份诗意。拿出“设计视角”的放大镜看看视觉背后的细节，巴黎奥运有着一份独特的美丽。

梦幻紫登竞技场当运动员们奋力奔跑在法兰西体育场（Stade de France）的田径赛道上，令人眼前一亮的是，跑道的颜色并非传统的红色或蓝色，而是温柔浪漫的紫色。没错，秉承法式风格的大胆创新，奥运史上首次出现了紫色跑道！利用色差带出立体感，内侧跑道是浅紫色，外围休息区是深紫色，像是普罗旺斯的薰衣草花田，与绿色草坪相应成趣，带来赏心悦目的视觉体验。主办方的设计意图是，跑道不仅是竞技场，更是视觉艺术的一部分，换上清新梦幻的紫色主要为了美观，提升场馆的视觉效果和赛场的独特性。