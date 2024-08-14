如果说美食能温暖人心，那么厨房就是家中的慰藉之地。褪去一天的疲惫，全家人聚在一起准备食材，享受烹饪时光，可谓妙事一件。可别小看厨房里的小物件，从调料瓶、切菜板到食物保鲜夹，只要加入一点设计感，就能趣味横生。会心一笑的创意，让烹饪成为一件愉悦的事，煮出来的食物自然美味升级。

鳄鱼张嘴吞下一颗洋葱，按压就能切成碎块。（取自mrphy.sg）

鳄鱼嘴切菜盒

开始煮饭之前，备菜可是一道麻烦的工序。尤其像洋葱这种块状蔬菜，要一刀刀切成小块，过程中还“忍不住”流眼泪。也不知道是哪位脑洞大开的设计师，想到把切菜板做成鳄鱼造型，只要打开“鳄鱼嘴”，把洋葱放在上面，用力按下去，就会顺着刀刃缝隙，把洋葱切成均匀的小块，然后乖乖落入玻璃容器中备用。除了洋葱，用来切马铃薯、红萝卜等块状蔬菜，都是不错的选择。

▲售价：$59.90，售于mrphy.sg

忍者或海盗造型砧板，为厨房添趣味。（取自ototodesign.com）

忍者造型砧板

如果你习惯使用砧板切菜，不妨考虑找一款造型奇特的设计。市面上的切菜板多是四四方方的形状，带有忍者图案的另类砧板你见过吗？仔细一看，充满造型感的砧板暗藏小心机，用一整块砧板木切出忍者轮廓，忍者身后还背着一把刀，而且是一把真的水果刀，抽出来就能用，真正做到了砧板刀具合一。

另一款海盗造型砧板，且看右脚部位，看似像海盗的假肢，实际上也是一把可以抽出来用的水果刀。巧妙的构思，充分发挥人物特点。选择一款人物造型砧板，放在台面上，无论是忍者还是海盗，都能成为厨房小卫士。

▲售价：$29.95，售于ototodesign.com

薯条保鲜夹造型逼真，使用方便。（取自peleg-design.com）

薯条保鲜夹

吃了一半的薯片，用了半包的鱼丸，一旦撕开包装，收纳时免不了要用保鲜夹夹起来。可别小看一根小小的保鲜夹，虽然构造简单，但在活跃创意因子的魔法下，总能变出趣味。或许是哪位快餐爱好者想到的主意，竟然把保鲜夹做成一根根的薯条形状，再若有其事地放进薯条盒里，外观造型大可以假乱真。

“薯条盒”背面粘有一块磁铁，可以吸附在冰箱上。平时需要用保鲜夹时只要取出一根“薯条”，夹好食物包装袋放进冰箱里即可。即使是一个小小的保鲜封口动作，有了创意薯条夹的加持，也变得别有一番趣味。

▲售价：$16，售于peleg-design.com

依据四季顺序，在调味瓶中依次放入香料、胡椒粉、辣椒粉和盐，组成不同景观。（取自hipvan.com）

四季景观调味瓶

刚看到这款Qualy四季调味瓶时，乍看之下觉得设计感不错，将四季的自然景色装入小容器的方寸之中，为岛国增添了迷你四季景观。细读介绍后，喜爱之情更多一层。原来设计者用了一个英文发音的小巧思，four season（四季）谐音听上去像是for season（调味），设计者先想到了“调味”一词，才对应想到四季的主题。

再仔细看，发现四个调味瓶的摆放顺序也有讲究，从左到右春夏秋冬，分别对应了“春”的绿树瓶里放入类似罗勒（basil）碎一般土褐色的香料，象征着培育新芽用的土。“夏”的仙人掌瓶中放入沙土状的胡椒粉，“秋”的满地枯黄落叶景观可放入辣椒粉，“冬”的松柏树下可以加入白色的糖或盐粒，像极了冬日积雪。这样颇有新意的调料瓶，无论是送朋友还是买来自用，都会是厨房里或餐桌上的一道独特景观。

▲售价：$52.90，售于hipvan.com

一改冰冷形象，云朵开瓶器以柔克刚。（取自mrphy.sg）

可爱云朵开瓶器

喜欢喝啤酒或汽水的朋友，家中少不了备有开瓶器。不像易拉罐或瓶装水的包装，汽水瓶口的密封设计难以徒手打开。最常见的开瓶器是不锈钢的环形设计，或是用剪刀的齿形夹口撬开，都须要费几分力道才能打开。

谁会想到这般“力气活”到了设计师手中，将开瓶器做成云朵形状，软绵绵、轻飘飘的外形，好像不费吹灰之力就能撬开瓶口。云朵形状正中央有个圆形洞口，旁边是金属铁片，将汽水瓶放进去向上提就能轻松开瓶。可爱的造型尤其适合送给女生，在一片云朵般的轻柔中自己也能轻松完成开瓶动作。

▲售价：$11.80，售于mrphy.sg

让红彤彤的螃蟹茶叶过滤器“爬”进茶杯里。（取自ototodesign.com）

螃蟹茶叶过滤器

喜欢喝茶的人都知道过滤网的重要，未经过滤常常会有茶叶随茶汤漂进嘴里，口感不佳。无论是上班时间喝茶提神，还是在家泡一杯茶搭配阅读时光，精心选择一款茶叶过滤器，可为品茶时光增添几分情趣。

让这个红彤彤的螃蟹茶叶过滤器“爬”进茶杯中，把双钳挂在杯口边缘。在“螃蟹”底部放入茶叶，加热水稍等片刻，待茶叶慢慢泡开，一杯好茶等待享用。茶汤干净没有茶渍，看着挂在杯口的“螃蟹”好像泡在温泉里的温泉蟹，样子还有几分滑稽。

▲售价：$12.95，售于ototodesign.com