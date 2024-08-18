多巴胺设计 散播快乐因子

多巴胺又称快乐激素，能让人产生愉悦的感觉。多巴胺设计的特点，是用明亮缤纷、高饱和的配色，带来积极的心理联想。巴黎奥运会让人们感受到多巴胺设计的魅力，多巴胺的缤纷世界不仅限于此，从装置艺术、平面设计、家具到陶艺，处处可见点亮生活的奇趣色彩。

刚刚落幕的巴黎奥运会，创新式采用紫色跑道，蓝绿交错的场馆用地，色彩缤纷的体育用具，在奥运史上留下浓墨重彩的一笔，也让我们看到了“多巴胺设计”的魅力。色彩能够唤起人们的情绪，所谓多巴胺设计，特点就是用明亮缤纷、高饱和的配色，带来积极的心理联想。

从1980年代孟菲斯设计（memphis design）风格，到疫情后提振人心的明快设计，多巴胺快乐因子弥漫在不同领域。从装置艺术到平面设计，从家具到陶艺，走进多巴胺的缤纷世界，处处见巧思，点亮生活的奇趣色彩。

赞诺多的奇趣世界日前在香港购物中心海港城（Harbour City）举行的“Join the Loop”，呈献意大利设计师卢卡斯·赞诺多（Lucas Zanotto）的作品。作为多巴胺设计典范，一路以来从建筑到产品设计，从指导动画短片到NFT数码创作，赞诺多以简单富有童趣的设计风格著称，色彩搭配更是他的强项。