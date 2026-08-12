有时想去咖啡馆或小酒馆，想要的未必只是一杯咖啡或一顿饭，而是那张靠窗的小桌、昏黄灯光、漂亮杯子，以及坐下来慢慢吃喝的松弛感。其实这种氛围未必要出门寻找，阳台摆上一桌两椅，厨房添一套咖啡器具，关掉刺眼顶灯，亮起桌边小灯，再端出芝士拼盘和喜欢的杯子，家里的一个角落也能“营业”。不必大费周章装修，家中添置几件好物，就能一点点搭出自己的居家小酒馆（home bistro）或居家咖啡屋（home cafe）。

一桌两椅拉满露天咖啡馆氛围

如果家中有阳台或闲置角落，不妨先从选择桌椅开始。IKEA Nämmarö桌椅组合包括一张长108厘米、宽37厘米的窄桌和两张折叠椅，浅棕色木纹配上灰米色坐垫，少了正式餐桌的厚重感，反而很有街边咖啡馆的轻松随意。放在窗边或阳台，不用时收起，早上端一杯咖啡和可颂，晚上摆两杯小酒和一盘小食，同一张桌子便从早餐咖啡馆切换成夜间小吃店。再添几盆植物、一块桌布，放上音乐，打造你喜欢的氛围感。

▲售价：$314.80，售于ikea.com/sg