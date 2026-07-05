粉红色甜美可人，粉黄色甜蜜可爱，两者结合可谓色彩界的最萌组合，能瞬间为家居注入年轻、活泼的生命力。

这是一个位于芽笼的五房式组屋单位，屋主是一对三十多岁夫妻，两人喜欢家里充满令人开心快乐的缤纷色彩。室内设计公司The Interplay设计师许文杰以粉黄色和粉红色为主色，打造轻快明朗的视觉感观，既有阳光般的明媚与活力，又不失浪漫气息。粉红色与粉黄色相互衬托之余，融入复古元素，呈现充满童趣且兼具怀旧质感的温馨居家环境。这种风格打破了单一色彩的沉闷，避免高纯度颜色的视觉疲劳，运用高明度、低彩度的搭配，展现岁月沉淀后的温柔感。

红框玻璃门为客厅点睛

客厅两面相对墙壁，选用女屋主最喜欢的粉红色，搭配粉黄色，显得开朗阳光。两道墙面边缘，采用弧线圆角设计，柔化空间线条。粉黄墙面还搭配粉蓝和粉红的边缘点缀，缔造清新、活泼的马卡龙色调，增加客厅的层次感与清爽度。设计师特地保留部分浅米色墙面为背景，让粉色更加突出而不显得凌乱。