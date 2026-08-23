不管你有没有听过伊丽莎白·迪勒（Elizabeth Diller）这位美国女建筑师，但一提起她与先夫里卡多·斯科菲迪奥（Ricardo Scofidio）联创的纽约事务所Diller Scofidio+Renfro（简称DS+R）为纽约市设计，每年吸引近800万参观人次的“高线公园”（The High Line），你或许会恍然大悟。迪勒事务所还为瑞士国家博览会在纳沙泰尔湖（Lake Neuchâtel）上用水雾“建”了一座展亭。2019年，她与团队在哈德逊城市广场（Hudson Yards）完成了一座“能伸能缩”的文化中心The Shed。迪勒甚至涉足多媒体艺术创作，最为人津津乐道的是在2006年创造，为高线公园慈善筹款的“鲜肉装”，比女神卡卡（Lady Gaga）早了四年！

虽被《时代》周刊选为“百位最具影响人物”，也曾获颁号称“天才奖”的麦克阿瑟奖（MacArthur Fellowship）及沃尔夫建筑奖（Wolf Prize in Architecture），但迪勒全靠作品说话，无需奖座加持。她的作品既具实验性又实用，变化多端，让人惊喜连连。她高踞当今建筑设计界顶尖地位，这与她个人宣传照里双手交叉，斜睨镜头的气场很匹配。

7月23日，迪勒受新加坡建筑师协会之邀，搭乘18个小时的飞机从纽约专程来新加坡建筑节（Archifest）演讲。行程匆促，她只接受《联合早报》独家访问。记者早到，遥见她与建筑节负责人在柜台点饮料，真人个子娇小，竟没宣传照里的霸气。她穿着墨绿卡其裤，白色衬衫长袖率性地卷起，更像是在城市农园里做实活儿的乐龄长者。