位于罗拔申（Robertson）与福康宁（Fort Canning）一带的四卧室公寓，周围环境清幽，绿意环绕。设计以“静奢”（quiet luxury）为基调，在米白色墙面上点缀深色木材，并融入天然石材，让现代生活的舒适感与窗外自然景致相呼应。石材为空间带来明亮沉静的质感，深色木材则运用于公共走道与干厨房一带的木饰面框架，为开阔通透的居所增添层次与温度。

这个项目由The Floorplan Collective（thefloorplan.co）负责，并由策略总监潘国丰与设计总监伍志权共同主导。屋主一年约有半年时间在外地旅居，希望每次回家都能立即放松身心。住宅除了是休息和与家人相处的空间，也会作为转机期间的短暂停留处，因此材质的耐用性、易清洁程度与整体舒适感，都是设计的重要考量。

由于屋主本身从事木材相关行业，对木材品质与施工细节有较高要求。设计团队因此挑选不易变色、耐污的石材，以及纹理自然、不易变形的木材，并尽量采用便于清洁和长期维护的材料。屋主也希望家中设有艺术创作与欣赏空间，能充分利用窗外景观的书房，以及方便招待亲友和客户的公共区域。对于完工后的家，他只有一个看似简单的要求：“不要复杂，保持简单与干净。”