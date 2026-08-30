开放式格局在本地住宅中越来越普遍。减少墙壁、打通空间，不仅能让家居环境显得更明亮宽敞，也方便家人互动。不过，空间越开放，隐私也越难兼顾。

开放式住宅的隐私设计并不意味着重新把空间封闭起来，而是可以通过隔断、家具、窗帘和植物等层次化设计，为不同活动创造适当的界限，在保持通透感的同时，也让居家生活多一分私密与自在。

①善用半开放隔断

瓦楞玻璃既能保持采光，又可减少视线穿透。（档案照）

不一定要砌墙才能划分空间。玻璃隔断、木格栅、开放式书架或镂空屏风，都能作为视觉上的界线。如瓦楞玻璃（fluted glass）既能保持采光，又可减少视线穿透；木格栅则能在空间不显封闭的情况下，划分客厅、餐区或工作区。书架也可兼顾收纳与隔断功能。

②灵活使用推拉门

小户型住宅可采用隐藏式推拉门，节省空间。（档案照）

推拉门适合开放与私密之间灵活转换的空间。打开时保持整体通透感，关上后则能将书房、客房或厨房与其他区域分隔开来。小户型住宅也可考虑隐藏式推拉门（pocket door），节省空间。

③用窗帘软化空间

落地窗帘不只能遮挡窗外视线，也可以从天花板垂下，成为可开合的临时隔断。需要时拉上即可划出较私密的区域，不用时收起则恢复开放格局。地毯、布艺家具和软质屏风也有助吸收声音，让开放空间更安静。

④规划专属小角落

隐私不必完全隔开，善用开放角落，透过座椅与绿植打造独立的阅读休憩区。（档案照）

隐私不一定意味着完全隔开。善用开放式空间的一角打造阅读区或小型工作区，再以书架、半高屏风或家具稍作遮挡，形成具有独立感的个人空间。家具摆放也应尽量避开大门或窗户的直接视线，减少室内活动一览无遗的情况。

⑤借植物自然过渡

高大的室内植物作为自然分界，能柔化公共与私密区域之间的过渡。可将枝叶茂盛的植物摆放在客厅与餐区之间，或靠近窗边形成天然屏障，既增加绿意，也能适度阻挡视线。选择植物时应根据采光和空间大小，避免摆放过多造成拥挤。