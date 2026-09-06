本地家具品牌Scanteak于9月4日正式启用新总部，同时宣布推出新品牌ScanLiving，并设立零售体验与合作空间。

成立52年以来，Scanteak从一家柚木家具店发展为横跨新加坡与台湾，拥有逾200家门店的家居零售集团，并拓展至15个品牌及两个附属品牌。

新总部位于仁定巷1号（1 Genting Lane S349544），总面积占8万9000平方英尺，内有1万5000平方英尺的零售体验与合作空间。ScanLiving产品从实木柚木家具延伸至高档皮革家具，也提供家居定制方案。

体验空间与本地中小企业、设计师及生活品牌合作，测试不同零售概念与顾客体验，再把成熟模式推广至其他门店及海外市场。目前合作品牌包括Prism+及HM Gallery。Scanteak也运用数码工具及人工智能探索实体零售新模式，并以新加坡作为测试基地。

柚木家具坚硬耐用易保养

作为以柚木家具起家的本地品牌，Scanteak分享实用保养建议，提醒人们先了解家具原有的表面处理方式，再根据室内或户外使用环境采取相应护理。柚木坚硬耐用，较能抵御潮湿、腐朽和虫蛀，维护相对简单。

柚木家具随时间转为深棕色属正常，不影响品质与耐用度。（Scanteak提供）

户外柚木经长期日晒雨淋，会逐渐呈现银灰色，室内柚木家具则可能在半年至一年内转为较深棕色，均属正常变化，不影响品质与耐用度。若想恢复户外柚木的原色，可先用少量肥皂水清洁，待木材干透后，以320号细砂纸（320 grit sandpaper）顺着木纹轻轻打磨，并用干布擦去木屑，再视需要涂上柚木油。

上油主要是为了维持温润色泽，并非必要保护程序。已上漆或处理过的家具，可用干布蘸少量柚木油，顺着木纹薄涂两至三层，再擦去多余油分。未上漆或未经处理的家具通常无需上油，以免造成色差。

日常清洁可注意以下事项：

·以微湿软布擦拭，再用干布擦干；

·必要时用温和肥皂水清洁，再以清水擦净；

·清洁剂应先在不显眼处测试；

·避免使用高压水枪、钢丝绒或钢刷；

·避免高温或潮湿物品直接接触木面。