生活很忙碌，如果回家就像走进咖啡馆，能让人瞬间卸下所有疲惫。

这个位于榜鹅的五房式组屋，洋溢着咖啡馆的温馨、松弛，核心设计结合现代工业风与中古风，同时带一点复古咖啡馆现代质朴风的感觉。屋主是一对40多岁夫妻，他们跟男主90多岁父亲，还有一名帮佣同住。由于家中长辈需要使用轮椅，设计从一开始便以无障碍与日常便利为重点。全屋主要采用推拉门，方便让轮椅进出各个区域，并保持家中顺畅动线。

屋主出国旅游时，喜欢去带有中世纪古典与复古怀旧风格的咖啡座。负责室内设计的品尚室内设计（Noble Interior Design）资深室内设计师刘苹慧（Xann）为他们塑造的整体设计，没有刻意追求精致华丽，而是通过自然材质与朴实细节，让居家具备咖啡馆般的惬意与家的温度，兼顾两代同堂共同生活的实用性。

客厅后面是小型电影房

客厅规划以屋主父亲为主要考量。父亲喜欢看电视节目，家具选择可以平躺的扶手椅与按摩椅，让他可以舒适地看电视节目。装饰红砖墙是工业风代表性元素，为客厅增加粗犷、复古的质感。墙角做到顶的橱柜，还有电视机柜都采用带中古风特色的核桃木。灰色大砖地面和天花板细长灯饰，均属于比较现代、简洁的材质，把整体风格拉回现代感，避免过于复古。

客厅后方是屋主夫妻看电影的小型电影房，大家能在同一时间分别观看各自喜欢的影视节目。电影房配有投影机、沙发，角落还摆放了一盏站灯；晚上只开那盏灯，便能营造“私人家庭影院”的氛围。房里一端设置了办公桌椅，作为屋主的工作区；这里既能看电影，也能办公或简单放松。

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客厅的装饰红砖墙是工业风代表性元素，散发粗犷、复古质感。（Noble Interior Design提供）

小型电影房备有投影机、沙发，角落一盏站灯，便能营造“私人家庭影院”氛围。（Noble Interior Design提供）

确保餐桌周围可让轮椅通过

散发怀旧韵味的咖啡主题海报，让饭厅变成充满故事感与烟火气的街角咖啡馆。实木餐桌与木椅巧妙柔化了工业风的冷硬感，让用餐时光更显温暖。设计师将餐桌摆放在饭厅中央，周围保留足够轮椅移动空间；桌子也可随意移动，打造一个对轮椅使用者完全无障碍，又具备极高灵活性的区块。

摆放咖啡机的复古绿色饮品吧台，方便屋主泡咖啡后在餐桌享用。红砖块墙壁散发老咖啡座的岁月感，同时呼应客厅同款设计。天花板上的横柱是现代质朴风核心视觉焦点，以现代线条的干净利落与原木的自然质感碰撞，拉伸饭厅视觉纵深感。深胡桃木运用在天花板与餐桌上，其浓郁色调为空间带来优雅且具包裹感的温暖气息。

开放式厨房结合饭厅，以深浅灰色地砖颜色作区分。（Noble Interior Design提供）

开放式厨房结合饭厅，利用深浅灰色地砖的颜色作区分，通过“隔断而不分隔”的手法，既保留了开放式概念的通透与互动性，又明确划分了两个不同区的功能。厨房只做下橱柜，不设上橱柜，方便清洗和打理。

盥洗盆的深灰色后挡板和浅灰色墙砖，跟灰色地砖的渐变灰色搭配，通过将深灰、浅灰和中性灰在不同立面上层层推进，打造极具层次感的环境。

深灰色后挡板是这个组合中的“重音”，因为它颜色最深，且处于视线平齐的黄金位置，自然成为饭厅的视觉中心。浅灰色墙砖则起到良好的过渡与提亮作用，避免厨房整体显得压抑。

防空壕装饰门的三角形设计，跟地砖三角形设计相映成趣。（Noble Interior Design提供）

卧室采用推拉门和无障碍平地设计，为使用轮椅的长辈提供便利。（Noble Interior Design提供）

无门衣柜隔开睡床与盥洗区

主卧室一大亮点，是屋主特别要求的开放式步入式衣柜。他们不介意没有门的衣柜较容易沾染灰尘，更重视使用上的便捷性，以及衣物拿取时的一目了然。

设计师为了在厕所腾出位置放浴缸，将两个盥洗盆移到厕所外靠近衣柜位置，并配以防水地砖，有别于卧室床边的乙烯基地板。盥洗盆选用玫瑰金，为睡房增添轻奢质感。L形步入式衣柜巧妙隔开睡床与盥洗区，兼顾收纳与空间划分的实用性。

两个盥洗盆设在厕所外靠近衣柜位置，地面采用防水地砖。（Noble Interior Design提供）

设计师把盥洗盆移到厕所外，腾出位子放浴缸。（Noble Interior Design提供）

共用厕所主要以家中长辈的使用为考量，消除地面高低差，在关键动线上加装稳固的扶手。厕所盥洗盆不做橱柜，预留足够的回转空间，以轮椅无障碍通行为优先考量。

共用厕所以轮椅无障碍通行优先，盥洗盆不做橱柜，预留足够的回转空间。（Noble Interior Design提供）

▲地点：榜鹅

面积：113平方米

装修：三个月

费用：约9万元