饭厅不仅是享用一日三餐的场所，更是凝聚家庭情感，延续生活仪式感的核心空间。快节奏的现代生活中，一家人在热气腾腾的食物香气中分享日常，是最珍贵的用餐时光。Next Phase Design室内设计事务所创办人林汉冲分享设计中的四变化、KNQ Associates室内设计公司创办人之一谭迪权分享设计中的四选择，以及须注意事项，从整体风格、餐桌布局、颜色搭配、灯光效果到流畅动线，打造一个温馨、舒适、美观的饭厅。

四个变化

风格随设计语言而变

饭厅风格应该和整个家的设计语言连接，让不同空间既有延续，也有变化。

如果客厅走现代简约路线，饭厅可采用相同材质和色调，但加入一些不同元素，如特色吊灯、艺术品或不同质感的餐椅，既有整体感，又赋予饭厅特别的个性。