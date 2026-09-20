读懂饭厅设计 让人用餐后仍不舍离席
饭厅设计远不止“放一张餐桌”那么简单。桌子该买多大？吊灯要挂多高？走道预留多少空间才不局促？颜色怎么选才能既温馨又开胃？两位室内设计师从风格定调、家具尺寸、灯光氛围到日常保养，拆解饭厅设计的每一个关键细节，打造让家人吃完饭还愿意继续坐着聊天的空间。
开放式客饭厅一体化设计，饭厅连接客厅，并延伸至采光最好的落地窗区域，视觉上更加宽敞明亮。 （Next Phase Design提供）
饭厅不仅是享用一日三餐的场所，更是凝聚家庭情感，延续生活仪式感的核心空间。快节奏的现代生活中，一家人在热气腾腾的食物香气中分享日常，是最珍贵的用餐时光。Next Phase Design室内设计事务所创办人林汉冲分享设计中的四变化、KNQ Associates室内设计公司创办人之一谭迪权分享设计中的四选择，以及须注意事项，从整体风格、餐桌布局、颜色搭配、灯光效果到流畅动线，打造一个温馨、舒适、美观的饭厅。
四个变化
风格随设计语言而变
饭厅风格应该和整个家的设计语言连接，让不同空间既有延续，也有变化。
如果客厅走现代简约路线，饭厅可采用相同材质和色调，但加入一些不同元素，如特色吊灯、艺术品或不同质感的餐椅，既有整体感，又赋予饭厅特别的个性。