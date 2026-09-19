一年一度的新加坡好设计标志奖（SG Mark）于9月10日举行颁奖晚宴，获奖作品横跨建筑、体验、空间、数码与产品设计等领域，从邻里国家花园、医院等候时间预测工具到AI糕点实验，都在回答同一个问题：设计如何让环境更宜居、资源更节省，也让人与系统的互动更顺畅。

SG Mark自2013年创办以来，2026年首次有两个项目获得最高荣誉铂金奖（Platinum Award），参赛数量创历来新高。今年共有105个项目获奖，来自澳大利亚、香港等地的作品数量持续增加。人力部兼贸工部政务部长符策翔出席颁奖晚宴，并为评选出的两项铂金奖、四项金奖，及五项特优奖（Special Mention）颁奖。

铂金奖

为人而设的公共花园

获得最高荣誉铂金奖之一的项目是裕廊湖花园中部与东部园区（Jurong Lake Gardens – Central & East），由国家公园局委托刘与胡建筑师私人有限公司（Liu & Wo Architects）设计。裕廊湖花园是继植物园和滨海湾花园后，新加坡打造的第三个“国家花园”，也是第一个位于邻里的国家花园。裕廊湖花园改造的核心是把景观、水与人整合起来，项目既保留中国花园与日本花园承载的集体记忆，也加入新的生态与社区设施，通过增建新桥梁连接两座花园与整个湖区。邻里花园主要服务居民，设计团队从一开始就考虑到健身、摄影、野餐等日常使用需求，塑造多种形态的体验空间。滑板场更邀请年轻人参与设计，把使用者意见直接纳入空间规划，打造一座真正为人而设的公共花园。