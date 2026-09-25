人到70古来稀，但雅诗柏设计事务所（RSP Architects Planners & Engineers）70年却看似才进入壮年。事务所欢庆70周年推出纪念专书，并在市区重建局中心举办大展，由RSP旗下建筑总监郭仲奕设计展览。

一个个精致建筑模型按照该建筑在新加坡的地理位置排列，展现RSP在过去70年如何参与了我国城市的建造。从东部星耀樟宜，中南部爱雍·乌节（ION Orchard）、拉萨尔艺术学院、金凯源中心（CapitaSpring）、达士岭，西部号称全亚洲最大木构建筑南大商学院大楼“黄祖耀大厦”（前名Gaia大地之室），到北部万态野生动物世界的总体规划和飞禽公园等，我们看到的不只是一家本地建筑事务所如何屹立不倒，驰骋海内外，也见证了我国这70载在公共住宅、商业大楼、商场、世界级机场、教育学府和旅游设施方面，稳健的发展与创新。看完展览，才惊觉许多打着外国建筑大师旗帜的建筑，原来都由RSP在本地落地完成。

RSP在1956年由英国建筑师拉格兰·斯奎尔（Raglan Squire）创设，最初名为Raglan Squire & Partners，除了建筑设计，也提供建筑结构与工程咨询。我国已故建筑师孔宪基1964年加入事务所，1980年晋升为事务所首位本地合伙人。同年，事务所改名RSP，在孔宪基引领下，肩负在地合作建筑机构重任，分别与丹下健三和黑川纪章落实了新加坡室内体育馆（1989年）及共和大厦（1996年）两大工程。