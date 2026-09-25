从“画骨者”到城市建造领航者 雅诗柏设计事务所重塑新加坡天际线
爱雍·乌节、星耀樟宜、新加坡飞禽公园……这些新加坡人熟悉的地标背后，都站着同一家本土建筑事务所——雅诗柏设计事务所（RSP）。70年来，RSP参与了新加坡的城市发展，建设了多个具代表性的地标。RSP 70周年展揭露了这些特色建筑背后的创意构想与技术挑战：在乌节地铁站上方建商场，让星耀樟宜雨漩涡口避开轻轨列车……新加坡世界级城市建设的背后，正是跨专业团队敢于突破传统、打破常规的智慧与魄力。
雅诗柏设计事务所在市区重建局中心办70周年展，除了展示事务所70年的里程碑，也展现新加坡城市建设的成功故事。 （RSP提供）
人到70古来稀，但雅诗柏设计事务所（RSP Architects Planners & Engineers）70年却看似才进入壮年。事务所欢庆70周年推出纪念专书，并在市区重建局中心举办大展，由RSP旗下建筑总监郭仲奕设计展览。
一个个精致建筑模型按照该建筑在新加坡的地理位置排列，展现RSP在过去70年如何参与了我国城市的建造。从东部星耀樟宜，中南部爱雍·乌节（ION Orchard）、拉萨尔艺术学院、金凯源中心（CapitaSpring）、达士岭，西部号称全亚洲最大木构建筑南大商学院大楼“黄祖耀大厦”（前名Gaia大地之室），到北部万态野生动物世界的总体规划和飞禽公园等，我们看到的不只是一家本地建筑事务所如何屹立不倒，驰骋海内外，也见证了我国这70载在公共住宅、商业大楼、商场、世界级机场、教育学府和旅游设施方面，稳健的发展与创新。看完展览，才惊觉许多打着外国建筑大师旗帜的建筑，原来都由RSP在本地落地完成。
RSP在1956年由英国建筑师拉格兰·斯奎尔（Raglan Squire）创设，最初名为Raglan Squire & Partners，除了建筑设计，也提供建筑结构与工程咨询。我国已故建筑师孔宪基1964年加入事务所，1980年晋升为事务所首位本地合伙人。同年，事务所改名RSP，在孔宪基引领下，肩负在地合作建筑机构重任，分别与丹下健三和黑川纪章落实了新加坡室内体育馆（1989年）及共和大厦（1996年）两大工程。