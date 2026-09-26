盛港安谷弯（Anchorvale Crescent）一间四房式转售组屋，以木质元素、灰色调与低调材质，营造出简约内敛，带有日式工业气息的居家氛围。这项目由“新家室”（The Local INN.terior，thelocalinnterior.com.sg）室内设计师兼工程经理陈峻隆负责，在有限的居住面积中，将收纳、隐私与居家办公等需求融入空间规划，让整体保持实用，同时不显厚重。

屋主是一对享受二人生活的夫妻，其中一人多数时间在家办公。他们喜欢木质元素，也偏好大地色调，不喜欢过于鲜艳的颜色，同时不希望住家落入过于常见的木色设计窠臼。因此，设计师选择以灰色搭配木色，取代一般常见的米色与木色组合。

陈峻隆说，灰色不仅较易维护，也能让空间显得更有质感和舒适；木质元素则为空间增添温度。陈峻隆指出，整体设计让家中保持宽敞、宁静。木色与灰调在日式工业风的基调上，带出温暖当代的质感，呈现低调却不失格调的居家氛围。