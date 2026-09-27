自2006年起由新加坡设计理事会（DesignSingapore Council）与市区重建局联办，新加坡总统设计奖（President’s Design Award Singapore，简称PDA）今年迎来20周年，即日起在国家博物馆举行“PDA 20：新加坡设计有力”（PDA 20: Power of Singapore Design）大展。

PDA 20展览设计师陈俊达（左一）给尚达曼总统（左三）导览总统设计奖20周年展。 （吴先邦摄）

2018年总统设计奖年度设计师陈彦翰展出其创新诠释的瓷器。（吴先邦摄）

50层楼高，改写新加坡组屋设计史的达士岭（The Pinnacle@Duxton）；创新瓷器“Dotted Nonya”；改善家居生活的戴森（Dyson）马达；内置微型风扇的防霾口罩Air+；鼓励乐龄人士活到老动到老的“欢银舞狮”（Silver Pride Lion Troupe）等，“PDA 20”展出20年来颁发的130件“年度设计奖”（Design of the Year）与47名“年度设计师”（Designer of the Year）的作品。穿行于展品之间，如同巡礼新加坡过去20年的设计成就，见证我国创意水准的突飞猛进。

50层楼高的达士岭组屋，改写新加坡组屋设计史，2010年荣获年度设计奖。它以两道空中天桥连接七座楼宇，造出“空中绿地”。（档案照）

防霾口罩Air+是2015年总统设计奖年度设计奖得主。（品牌提供）

新加坡设计理事会执行总监林娴（Dawn Lim）在开幕仪式上发言时，称PDA为新加坡设计最高荣誉奖。她指出，2006年在总统设计奖设立以前，“本地尚无一个独立平台，来肯定与嘉奖塑造我国设计、为创意经济作出贡献的杰出设计人才。”

林娴点名在巴黎发展，2007年获颁“年度设计师”的时装设计师鄞昌涛（Andrew Gn），说明他为英国威尔士王妃凯特、乐坛天后碧昂丝与女神卡卡等名人设计服饰，让新加坡设计“在国际上绽放光芒。”

她亦点名从投资银行业转战景观设计，荣获2022年PDA“年度设计师”的黄克宝（Leonard Ng）参与设计碧山宏茂桥公园、裕廊湖花园（Jurong Lake Gardens），为国人打造愉悦身心、绿化生活环境的城市绿肺。“良禽择木而栖。因为这些绿化设计，一些在本地消失已久的鸟类，近年重新飞回岛国。”

2007年获颁年度设计师的时装设计师鄞昌涛，2023年在亚洲文明博物馆举办大型个人回顾展。（亚洲文明博物馆提供，Lenne Chai摄）

林娴指出，过去20年，设计创意在本地越来越受重视。新加坡在2015年被联合国教科文组织（UNESCO）评选并授予“设计之都”（City of Design）称号，正式加入创意城市网络（UNESCO Creative Cities Network ）；2018年，时任总理李显龙提出“设计建国”（A Nation by Design）的概念，强调新加坡的繁荣与发展绝非偶然或自然形成，而是通过长远规划、刻意设计和精心治理所成就。

2022年PDA年度设计师黄克宝参与设计的碧山宏茂桥公园，把野生生态重新带回国人的生活空间。（黄克宝提供）

林娴说：“何谓新加坡设计？我认为改善事物、提升人民生活，是新加坡好设计的精神所在。如果说PDA 20给予我们回望过去20年设计之最的机会，刚推出的2035年设计总蓝图，则叫我们在好设计的基础上展望未来。”

她透露，新加坡设计理事会将与国家图书馆管理局合作，捐出非建筑类的PDA资料供馆藏，让设计业者与更多国人从中受惠。

陈俊达参与PDA里程碑

PDA 20展由设计师陈俊达（Jackson Tan）的Black设计工作室与陈威廉共同操刀。52岁的陈俊达早在2007年、年仅33岁时，便与陈威廉以四人创意组合Phunk联合创办人的身份，获颁第二届总统设计奖年度设计师。陈俊达后来自立门户，成立Black，并设计了家喻户晓的SG50标志。

无巧不成书，他亦是总统设计奖标志及2016年PDA 10周年展的设计者，PDA的里程碑都有他的参与。他透露，PDA标志上五线交叉构成的星形撇号（apostrophe，“ ’ ”）灵感来自国旗上的五星，代表着卓越设计的特征。总统设计奖的标志保留星形撇号，他也在“星”上做破格设计——10周年展上，五线变成10线星，今年20周年变为20线星。

陈俊达在总统设计奖标志性星形撇号上注入巧思，从原来的五线变成10、20线，分别象征PDA展览10年、20年的里程碑。（吴先邦摄）

国家博物馆史丹福厅（Stamford Gallery）空间有限，陈俊达与团队发挥创意，在入口中央设置一个数码展示T台，用来介绍历年的年度设计与设计师。访客轻触屏幕遥控，五线星线条随之在界面上延展、区分、指示资讯；T台上的图文介绍，像一条设计之河缓缓流淌，生生不息。

PDA 20展由陈俊达（左）与陈威廉操刀设计，“设计之河”展示两人近20年前的照片。（吴先邦摄）

展厅两旁设柜，展示精选历年年度设计与年度设计师作品；左右侧展区有2015年荣获年度设计的Air+防霾口罩，Supermama新加坡设计日本烧制的狮城风瓷器等。特别一提，总统设计奖开放给公众提名，之后才由专业评审严选得奖作品。当年《联合早报》记者采访Supermama后，极欣赏他们的作品，于是提名他们，促成他们2013年赢得年度设计奖。

戴森马达本地研发生产

戴森在会展上，展示用于吸尘机、吹风筒的各代马达，其中包括目前体积最小的Hyperdymium 140k。这款马达每分钟能转14万圈，比F1发动机快九倍。鲜为人知的是，这些马达都在新加坡研发生产。戴森2012年在西部的先驱弯（Pioneer Crescent）设厂，从最初两条生产线，发展到今日七条，每两秒能生产一台电动机。2025年，戴森在新加坡生产的马达累计突破一亿件。马达体积虽小，但一亿件排列起来有7500公里长，能从伦敦排到北京。

Supermama创办人刘志雄的瓷器系列，在2013年获颁年度设计奖。（吴先邦摄）

戴森最纤巧的Dyson PencilVac Fluffycones吸尘机，由新加坡生产的Hyperdymium 140k马达驱动。（品牌提供）

Lekker建筑设计事务所的建筑师夫妻档乔舒华·可马洛夫（Joshua Comaroff）与王可欣，从后者长期照护患上额颞叶失智症（Semantic dementia）的父亲身上获得灵感，大胆地将“黑客”生活方式融入看护者的日常；如改造家具、家居用品等来提高失智者的生活素质，也为看护者带来更多便利，减轻他们的身心压力。

两人耗时三年，制作了244页的失智者看护指南《黑客看护》（Hack Care），荣获2023年年度设计奖。书中收录四个设计个案，都是他们与家具设计师朋友、Lanzavecchia+Wai联合创办人韦玉瀚一起“改造”宜家家具所得出的方案。王可欣说：“《黑客看护》仿照宜家家具目录的设计，希望吸引人们拿起指南，让长照不那么沉重。”

建筑师夫妻档乔舒华·可马洛夫（左）与王可欣设计的失智者看护指南《黑客看护》荣获2023年年度设计奖。（吴先邦摄）

部分历届年度设计师亲临现场与媒体分享设计心得。首届年度设计师，包括有新加坡平面设计教父之称的陈益（Theseus Chan）与SCDA创办建筑师曾仕乾（Chan Soo Khian）。

曾仕乾设计的女皇镇杜生阁（SkyTerrace@Dawson）组屋，赢得2016年PDA年度设计奖。他透露，当年在Lincoln Modern私人公寓采用每个单位两层高挑L形格局，引入杜生阁组屋后，变成40多层高、L形交叠的多代共居组屋。公共组屋有着私人公寓的格局，难怪杜生阁一间五房式阁楼组屋今年以170万元成交创下新高。

SCDA创办建筑师曾仕乾是第一届总统设计奖年度设计师。（吴先邦摄）

曾仕乾设计的女皇镇杜生阁（右）组屋赢得2016年PDA年度设计奖，灵感来自公寓大楼Lincoln Modern（左）。（吴先邦摄）

2020年度设计师钟瑞林（Kelley Cheng，前名钟瑞玲）学建筑设计出身，毕业后投入出版物设计，自创The Press Room设计工作室。或许与本科背景有关，她设计的书籍，在结构上藏着既严谨又惊喜的巧思。她在PDA 20展示受总理公署之邀，配合SG50设计的《公共服务的心》（Heart of Public Service）。她将一本厚书分成人民与公共机构两册，两本并列组成一颗心。

钟瑞林为本地当代水墨艺术家姚诗韵（Yeo Shih Yun）设计回顾展画册《墨契》（Inkpulse）时，请她画一条长长的线，一气呵成，一笔到底，然后将其变成折叠设计的封面，拉开来能感受到画家的“墨气”。

钟瑞林展示她为当代水墨艺术家姚诗韵设计的回顾展画册《墨契》；桌上摆着的红白合拼为心的图册，则是她为总理公署所设计的《公共服务的心》。（吴先邦摄）

WOHA事务所获奖最多

PDA得奖最多的，是本地建筑师黄文森（Wong Mun Summ）与理查哈萨尔（Richard Hassell）共创的WOHA建筑事务所。两人不止在2008年荣获年度设计师奖，在过去20年里还11次夺下年度设计，作品有1 Moulmein Rise（2007年）、曼谷The Met公寓（2009年）、新加坡艺术学院（SOTA，2011年）、皮克林宾乐雅臻选酒店（Park Royal Pickering，2013年）、新协立综合设施（Enabling Village，2016年）、新加坡市中豪亚酒店（Oasia Hotel Downtown，2018年）等。

66层楼的The Met，当年是曼谷最高的摩天公寓大楼之一，WOHA以东南亚建筑师的视角，打造出四面通风的空中热带住屋（tropical house），每五层楼即有一个住户共享的花园平台，在高密度的曼谷城市，重现天然透风的热带甘榜设计语言。

WOHA建筑事务所在20年里，共获11座总统设计奖，为获奖最多的事务所。得奖作品包括皮克林宾乐雅臻选酒店（顺时针）、新加坡艺术学院，以及新加坡市中豪亚酒店。（WOHA提供）

▲“PDA 20：新加坡设计有力”

地点：新加坡国家博物馆 Stamford Gallery（93 Stamford Road S178897）

日期：即日至11月1日

时间：上午10时至晚上7时（傍晚6时30分最后入场）

入场免费

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