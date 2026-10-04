窗饰不只是遮光工具，也影响隐私、舒适度与家居美感。除了传统布帘，卷帘、斑马帘、百叶帘、罗马帘等款式，近年也受到不少本地屋主青睐。

面对新加坡强烈日照、潮湿天气和有限空间，选对款式与材质尤其重要。Moodframe Design（moodframedesign.com）创办人兼室内设计师苏俊宏，以及家居软装softhome（softhome.sg）创办人郭泳陞，从款式、材质、空间应用到安装保养，分享选购窗饰的实用贴士。

苏俊宏说，屋主如今越来越重视窗饰的设计感，偏好线条简洁、现代的款式。常见窗饰各有特点：卷帘简洁利落，可选择透光、遮阳或全遮光面料；斑马帘便于调节光线；百叶帘可同时调节光线、视线与通风；罗马帘以布料褶皱营造柔和感；垂直帘则适合大型窗户和推拉门。木百叶或仿木百叶带有自然质感，可搭配现代、北欧或热带风格。