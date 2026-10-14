从千变万化的藻井图纹，牵动人心的九色鹿、三兔共耳、华美飞天的壁画瑰宝，文化信仰共存的多元呈现，到画技精湛高超的临摹画作，无论是从信仰还是文化艺术鉴赏的角度来看，敦煌都代表了中国佛教艺术的顶峰。

新加坡亚洲文明博物馆（简称亚博馆）与中国敦煌研究院联办的“敦煌：佛教艺术与丝绸之路”特展9月25日隆重开幕，记者在周末重返，看见展场人头攒动，足见敦煌在中国以外仍万有引力。如果你也被敦煌圈粉，亚博馆、敦煌研究院等机构从莫高窟千多年的瑰丽宝窟汲取灵感，制成令人爱不释手的文创品、小玩意，让你能把敦煌带回家。

手持文物萌萌飞天

亚博馆为敦煌特展设计可爱飞天宝宝，以充气巨娃的形象摆在馆外，担任特展大使。馆方也推出飞天宝宝盲盒，每款有不同发色，各手持一件亚博馆典藏的唐代黑石号沉船明星文物：伎乐纹八棱金杯、唐青花瓷盘、唐白釉绿彩长颈瓶及第四件神秘款。盲盒只送不卖，观展访客须从10月2日起带着卡片在亚博馆、富丽敦酒店（The Fullerton Hotel）与中国银行集齐六个特别盖章，就能到亚博馆访客中心换取一盒。一张卡只限换一盒，每天只送出50盒。