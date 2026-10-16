建国，从这里开始。上周六（10月10日），在有近70年历史的新加坡理工学院前校舍重新发展前，一批白发苍苍的老校友重游爱德华太子路12号（12 Prince Edward Road）旧校，耄耋老者归来宛如少年。往事历历在目，黄水兴（Wee Chwee Heng）与郑庆顺（Tay Kheng Soon）指着四楼最右端的窗口说：“这是我们当年建筑系的工作室。”

他俩是学院1958年正式开班的第一批建筑系学生，毕业后成为首批本土受训的新加坡先驱建筑师。郑庆顺历年曝光率高，曾参与黄金坊设计，常出书的他，是建筑界耳熟能详的名字。但作为同样建设国家，作品包括八角形旧国家法院的先驱新加坡建筑师，名气没郑响的黄水兴，同样值得被历史与国人记住。

从凉棚自学到成为合伙人

86岁的黄水兴自小便立志当一名建筑师，母亲反对他读建筑，要他像哥哥那样当教师，有个铁饭碗。他在七个孩子中排行第六，从莱佛士书院毕业后，家境不允许他到国外念书。得知英殖民政府1954年创设新加坡理工学院，培养本土建设技术人才，趁着筹备期间，他先攻读教师培训学院，教了几年书。1958年新加坡理工正式开课，黄水兴成功被录取为首批建筑系学生，系主任是英国人，导师是槟城出生，毕业自美国麻省理工学院（简称MIT）的马来亚建筑师林苍吉（Lim Chong Keat）。林苍吉后来设计新加坡大会堂和职工会大厦以及裕廊镇大会堂。黄水兴说：“林苍吉是位出众的通才，在建筑以外还是植物学家，还能拉小提琴、弹钢琴。他给我们的教育是多元的——会带古典乐唱片来学校，一边教我们画建筑图，一边让我们听古典乐和歌剧。”自学心强的黄水兴还央求父母腾出实龙岗花园排屋后一小片地，让他与同学一起学习设计，并亲手搭建一个凉棚。长达五年的课程，当初30名建筑学生只剩包括他与郑庆顺六人坚持读完，1963年毕业。