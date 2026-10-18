人的一生中约有三分之一时间，在睡眠中度过。卧室设计在提升睡眠质量和休息体验中，起着至关重要的作用。Atelier Here事务所创办人林方杰和Crumbs Interior室内设计公司创办人陈诗敏，通过不同的空间审美和实用功能设计，为打造舒适踏实的睡眠环境，提供不同视角与实用建议，并分享各自的卧室设计作品。

林方杰的建议

1.色调与材质

卧室建议选择低彩度、中性色调，搭配温润木质或自然石材，打造沉稳放松的睡眠环境。如果卧室用木质家具，可搭配较中性、柔和的颜色，如奶油色、灰褐色、灰米色、燕麦色和鼠尾草绿，以突出天然木纹的线条。木材属于暖色调，也适宜配暖色系颜色，让氛围变得十分温馨，适于休息。

2.小卧室巧布局

小户型卧室的布局，可定制床头、床侧与橱柜一体化设计，最大化利用原本零碎的空间，解决传统独立衣柜和床头柜占用空间、形成死角的问题。例如，倒U形一体柜，即床头上方连接左右两侧同时做柜子，形成一个包裹式收纳墙，适用于极狭小的房间。