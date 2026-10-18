每日下午4到5点，在RT+Q位于牛车水店屋的建筑事务所里，建筑师兼创办合伙人陈正勇（Rene Tan）都会为他公司的九名建筑实习生开绘画课。他每天一早到公司会宣布：“今天谁想学画一把小提琴”——或喇叭，或建筑的阴影，或建筑透视图，或一个皮球——“就来会议室吧。”

画一个皮球很难吗？在AI时代，一个完美浑圆的球，在电脑上“一键生成”，但陈正勇却要让手绘制图“起死回生”，并鼓励年轻建筑学生重拾画笔，左手绘图，右手用电脑制图，找回一笔一画生图的技艺。他说：“我请实习生把他们进大学建筑系前的素描本带给我看，发现他们都画得很好，可是一上大学，在课堂与作业接触到电脑设计软件，巧手与妙笔就废了。”

陈正勇不只亲自教自己的实习生重拾画工，还捐了一笔钱给新加坡国立大学建筑系，在接下来五年以公司名义设立“RT+Q建筑绘图比赛”，鼓励建筑学子精益求精，继续手绘建筑图。建筑绘图比赛分成建筑与园景两组，今年11月将选出优胜作品。配合比赛，陈正勇也在国大举办建筑绘图个人展，展出64件从自己求学至今，横跨40年的手绘建筑图，以及展示九本自己的建筑素描本，让学生与参观者翻阅。