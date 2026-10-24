96.3好FM资深DJ林安娜的家里，既有设计师家具、艺术字画，也留着陪伴她多年的纪念品。2000年，她搬入诺维娜一带的公寓。约三四年前，她翻新住家，延续简约风格，也依循日常习惯调整布局。近年，她开始实践断舍离，希望只留下真正喜欢、对自己有意义的物品。

林安娜从1991年加入职总心电台，2001年参与UFM100.3开台，2018年成为96.3好FM开台DJ之一，广播资历逾30年。她擅长生活、保健、人物访问与美食等内容，也为《新明日报》撰写专栏。

设计师家具点缀简约空间

林安娜偏爱有设计感的家具，客厅里的艳红凳子与壁钟，为简约空间添上亮色。（龙国雄摄）

公寓面积约相当于三房式组屋，两间房分别用作主卧室和书房。翻新时，客厅一面墙改刷灰褐色，搭配蓝色小沙发，让空间更显沉稳。 林安娜偏爱有设计感的家具，如客厅的艳红凳子由法国设计师菲利普·斯塔克（Philippe Starck）设计；卧房用作床头柜的透明凳子、床头灯，以及客厅的壁钟，则均出自意大利家具品牌Kartell。

客厅的多功能酒柜，既展示酒瓶和酒杯，也收纳微波炉等小型家电。（龙国雄摄）

十多年前，家里的电视坏了，她便没再添置。翻新时，设计师依照她的生活习惯，在客厅规划多功能酒柜，展示酒瓶和酒杯，也收纳微波炉等小型家电。酒柜前的餐桌是她最常待的地方，平时用来办公、看剧，也方便朋友来访时围坐小聚。她透露，自己其实很少坐在沙发上。

酒柜前的餐桌是她最常待的角落，平时用来办公、看剧，也方便与来访朋友围坐聊天。（龙国雄摄）

客厅靠窗一角是她的运动区，摆着她每天早晨使用的室内健身车。墙上层架原本用来放置平板电脑，如今摆着绿植和粉红色火烈鸟摆件，为角落添了几分生气。

客厅靠窗一角是林安娜的运动区，室内健身车旁的绿植与粉红色火烈鸟摆件，为空间增添生气。（龙国雄摄）

收藏物件载个人记忆

书房收纳柜里陈列着她主持谈性广播节目时参考的书籍，以及杯器、旧照、旅行纪念等小摆件。（龙国雄摄）

书房收纳柜里，除了她过去主持广播节目“Sex On Air”时参考的书籍，也摆着杯子、器皿、酒瓶、旧照片、旅行纪念品与朋友赠送的小摆件。

柜上挂着她三十多年前在中国买下的农民画，柜面摆着未拆封的昊恩家家“Blue in Love”专辑等珍藏。（龙国雄摄）

旁边柜子上方挂着两幅她三十多年前在中国上海的城隍庙买下的农民画。柜子上则摆放着尚未拆封的台湾原住民双人组合昊恩家家的“Blue in Love”专辑，那是她纯粹因喜欢而留下的物品之一。

书房墙上挂着已故本地画家林子平2018年赠林安娜的“望”字画。（龙国雄摄）

另一侧墙上挂着已故本地知名画家林子平送她的字画。2018年林安娜登门访问时，林子平得知她喜欢字画，便送她一幅作品。她尤其喜欢这“望”字，认为这有向前看的寓意。

客厅酒柜旁摆放着导演蔡明亮题字、李康生签名的海报，林安娜装框收藏至今。（龙国雄摄）

客厅酒柜旁则摆放导演蔡明亮送来的亲笔题字海报。林安娜回忆说：“2007年蔡明亮上我的节目时，说要送我这张海报。后来他还请李康生签名，再把海报寄给我。我收到后，就把它装框收藏起来。”

客饭厅墙上的一幅抽象画，则由本地知名命理师陈军荣师傅创作，以中国壶口瀑布的磅礴气势为灵感。对她来说，这些物件不只是装饰，也记录着与人相遇及旅途中的回忆。

客饭厅墙上的抽象画由本地命理师陈军荣创作，灵感来自中国壶口瀑布的磅礴气势。（龙国雄摄）

疫情期间爱上养绿植

林安娜对养植物的兴趣始于疫情期间。她笑言自己没有“绿手指”，过去连仙人掌、黄金葛（money plant）等容易打理的植物也会养枯。后来，她发现观叶植物在自己照料下长得不错，便逐渐改种这类植物。她说：“或许是某些植物与自己比较有‘缘分’。”如今家中约有12盆观叶植物，主要放在客厅窗边和厨房晒台。

厨房晒台左侧的斑马海芋，是林安娜疫情期间种下的第一株植物，也是她最喜欢的绿植。（龙国雄摄）

她最喜欢的，是疫情期间种下的第一株植物——斑马海芋（Alocasia zebrina）。刚开始水养时，它只有手掌般大小，长大后才移入土中，如今仍长势良好。

照顾植物已融入她的日常。她每周浇水两次，也会根据阳光和植物的生长需要安排摆放位置。起初，她利用家中现有的凳子摆放盆栽，后来还特地寻找适合陈列绿植的凳子。

每次出国，她最担心家中植物无人照料，回家后的第一件事便是查看它们的情况。她不打算继续增加植物数量。对她来说，照顾植物让家里更有生气，也让她体会生命从生长到凋谢的过程。即使植物最终枯萎，曾带来的喜悦已足够。

只留所爱让家更自在

这几年，林安娜借着翻新住家整理家中物品，舍弃了不少剪报、衣物、CD和酒瓶。如今，她主要根据物品的实用性与个人意义，决定是否留下。

尽管减少收藏，她仍保留一些设计特别的酒瓶，其中也承载着旅途回忆。（龙国雄摄）

尽管减少收藏，她仍喜欢红酒，也会留下设计特别的酒瓶和酒标。其中一些是她从国外买回来的，瓶子也承载着旅途回忆。 她也珍藏着小沙发上陪伴自己超过20年的灰色补丁熊，以及沙发旁印有《心经》的杯子和文字相框。

沙发旁的“乐乐体”文字相框，是友人李欣赏、林慧慧夫妇送上的情谊与祝福。（龙国雄摄）

相框是本地摄影师李欣赏与太太林慧慧送给她的礼物。林安娜与夫妻俩相识多年，也了解他们陪伴自闭儿乐乐成长的历程。疫情期间，夫妻俩陪儿子抄写《心经》，后来发展出独特的“乐乐体”。相框上写着：“未来的道路漫长，一起走比较不孤单。”这句话承载着朋友之间的情谊与祝福。

门后的木质鞋架恰好嵌入空间，只放日常常穿鞋款，兼顾美观与实用。（龙国雄摄）

门后的木质鞋架是林安娜网购的。她希望借此限制鞋子数量，只摆放日常最常穿的几双。购买时，她没有特别测量尺寸，没想到鞋架送到后，大小恰好适合门后的空间。

若再整理一次，她希望更彻底地断舍离，甚至可以舍弃平日少用的沙发。（龙国雄摄）

林安娜对家的要求始终是住得舒服。若再整理一次，她希望能更彻底地断舍离，连平日少用的沙发也可能舍弃。她也想到，日后不希望留下太多物品，增加身边人的整理负担。对她而言，留下真正喜欢的东西，住得自在，便已足够。

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