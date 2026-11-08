从戒手机做家务到保健康 《时代》年度最佳发明惠及日常
美国《时代》杂志日前公布“2026年度最佳发明”榜单，选出300项重塑日常生活的创新产品。上榜发明包括数码排毒装置、智能录音戒指、数码变色美甲、会“长大”的校服、落地灯家务机器人、长者与如厕健康监测器，以及新加坡品牌OSIM智能按摩椅等。今年榜单显示，人工智能正从屏幕走向实体，融入美容、家务与健康管理，个人化设计也更细致贴心。
美国《时代》杂志近日公布“2026年度最佳发明”榜单，评选出改变人们日常生活的各方创意。 （取自Time榜单官网）
戒不掉滑手机的习惯？不妨给手机上一把“实体锁”；想换美甲颜色，不用卸掉重做，只需轻轻一点就能换新色；连每天使用的马桶，也开始悄悄观察你的健康状况。美国《时代》杂志（TIME）日前公布“2026年度最佳发明”（Best Inventions of 2026）榜单，从全球创新产品中选出300项年度最佳发明，让科技创新不再局限于实验室，而是重新定义日常生活中的平凡动作。
《时代》自2000年起推出年度最佳发明评选，涵盖消费电子、医疗保健、人工智能、设计、环保及生活用品等领域，由编辑团队依据原创性、实际效用、创新及影响力等标准评选，不设名次。纵观今年榜单，人工智能正从屏幕走进实体产品，成为美容、家务和健康管理的助手。个人化设计也更加细致，让过去容易被忽略的需求逐渐受到关注。
科技傍身
与手机的“一块砖”距离