戒不掉滑手机的习惯？不妨给手机上一把“实体锁”；想换美甲颜色，不用卸掉重做，只需轻轻一点就能换新色；连每天使用的马桶，也开始悄悄观察你的健康状况。美国《时代》杂志（TIME）日前公布“2026年度最佳发明”（Best Inventions of 2026）榜单，从全球创新产品中选出300项年度最佳发明，让科技创新不再局限于实验室，而是重新定义日常生活中的平凡动作。

《时代》自2000年起推出年度最佳发明评选，涵盖消费电子、医疗保健、人工智能、设计、环保及生活用品等领域，由编辑团队依据原创性、实际效用、创新及影响力等标准评选，不设名次。纵观今年榜单，人工智能正从屏幕走进实体产品，成为美容、家务和健康管理的助手。个人化设计也更加细致，让过去容易被忽略的需求逐渐受到关注。

科技傍身

与手机的“一块砖”距离