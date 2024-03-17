节能环保 从熄灯一小时做起

世界自然基金会于2007年发起“地球一小时”（Earth Hour）活动，鼓励家庭及企业关上不必要的电灯和电器一小时，以节能省电行动为减缓全球暖化尽一份力。来临3月23日的“地球一小时”，让我们一起为地球关上一盏灯，以点亮未来的光明。

冲破黑暗，向往光明。人类一直在这条路上勇敢前行。有光明的地方，就有人类文明。

1879年，爱迪生发明了世界上第一盏有实用价值的电灯，照亮了千家万户。从此，人类不必再受黑夜的侵蚀，开启了用电照明的时代。电灯改变了人们的生活，将夜晚装点成童话世界，给人们带来无与伦比的光影视觉享受。

夕阳西下，黄昏时分，一抹云霞带着夜的嘱托伴着弯月渐悬在天穹入夜的城市，霓虹闪烁耀眼光束呼应着星辰。

然而，凡是表面看起来精彩和美好的事物，背后一定掩藏着巨大的代价。

发电污染空气破坏生态



燃煤发电是PM2.5颗粒最主要的排放源，并释放大量二氧化碳，污染空气，导致温室效应，造成气候变迁。

柴油发电会释放一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物以及PM微粒等有害物质，严重破坏生态环境。

核能发电一旦发生核泄漏，会对环境和人类造成不可逆的灾难，比如历史上的乌克兰切尔诺贝利核事故和日本福岛核事故。

水电开发阻隔鱼类洄游到堤坝上游的产卵地进行产卵，导致水生态系统遭到破坏，鱼类失去其特殊生存环境而遭到灭顶之灾。

燃煤发电释放大量二氧化碳，导致温室效应。（iStock图片）

除此之外，都市光污染更是影响人们的作息，扰乱人体的正常生物钟。人们在万千光影中日夜颠倒，改变日出而做日落而息的习惯。生活节奏越来越快，生活压力越来越大，与大自然渐行渐远。

在明朗清晰的夜晚，可以观测到约7000颗星星，而在光污染密集的大城市，星星大约只能看到20至60颗。

所以，我们必须节约电能源，以减少对不可再生资源的索取，减少因能源发电所造成的环境破坏。

节约1度电少消耗400克煤

世界自然基金会于2007年发起“地球一小时”（Earth Hour）活动，每年3月的最后一个或倒数第二个星期六，当地时间晚上8时30分至9时30分，鼓励家庭及企业用户关上不必要的电灯和耗电产品一小时，以此推动全球电源管理，减少能源消耗，唤起人们以实际行动应对全球变暖的意识。

“地球一小时”的宣传口号是：关上灯，点亮希望。黑暗是为了照亮，这就是“地球一小时”的目的。为地球献出一小时，熄灯一小时，每节约1度电就少消耗400克煤，少排放近1000克二氧化碳。

目前已有超过190个国家和地区的人们响应活动并亲身参与，实践可持续性生活和发展方式，“地球一小时”已成为全球最具影响力的全民环保活动。

全球多处的地标建筑也纷纷加入“地球一小时”活动，联合国总部、法国巴黎埃菲尔铁塔、澳大利亚悉尼歌剧院、美国纽约帝国大厦、英国伦敦眼，新加坡滨海湾一带、马来西亚吉隆坡双峰塔，都参与过熄灯活动，为减轻全球暖化尽一分力。

2023年，滨海湾一带一些地标建筑熄灭灯光， 以响应“地球一小时”活动。平日夜间灯火璀璨的滨海湾褪下华丽霓裳，鱼尾狮也暂时停止喷水，只有微弱灯光映射。（档案照）

爱护环境不止一个小时



今年的“地球一小时”活动将于3月23日举行，希望你为地球关灯一小时，聆听大自然的声音，从心发现自己。

在这一小时，你可以为爱人亲手准备一顿烛光晚餐，在温馨的烛光中，感受浪漫的气息，品读生活的甜蜜。

在这一小时，你可以找一个悠闲静处，席地而坐，远离喧嚣，遥望璀璨星空，享受单纯的美好。

在这一小时，你可以在熄灯的卧室里，听着轻柔的音乐，为孩子们讲一个童话故事，在他们内心播下一颗热爱自然和生活的种子。

在这一小时，你可以约好友到海边，来一场露营晚会，在海风轻拂和涛声阵阵中忘却生活的烦恼。

在这一小时，我们还可以做很多的事情。我们要用实际行动唤醒更多人的环保意识，鼓励他们实践绿色生活，一起各尽其能，共同担负起保护地球环境的责任。

当然，节能环保，爱护环境，远不止这一个小时，更不是一种集体狂欢的形式，而必须是每时每刻用心铭记的使命和责任，尽心尽力去做好每一件身边有益于环保的小事，真正有效地改善环境。

就让我们从这一小时做起吧！关上的是一盏灯，点亮的是未来的光明。