预测分布助力保育 让蜂纷飞采蜜

本地一团队发展出一套数位模型，成功预测出本地37种蜂的分布图，资料有助于蜂的研究与保育，包括它们喜欢怎样的环境，以及外来物种对本地生态的影响。这项研究的重点在于结合公民科学家与专家数据，做出更准确的预测。

随着摄影技术普及化，保育意识抬头，越来越多人在有意或无意间留下了珍贵的物种记录。这些数量庞大的个人社交媒体，或相对专业的公民科学家网站资料，若好好利用，有利于科学家的研究与保育工作。



刚自耶鲁—新加坡国立大学毕业的林善恩（26岁），与国大生物系同学冯应豪、国大计算机学院学生郭智敏、国家公园局政策与规划处副处长苏文文，在国大生物系助理教授陈精美、助理教授约翰·S·阿舍尔（John S. Ascher）的指导下，结合专家与公民科学家数据，发展出一套数位模型，成功预测出本地37种蜂的分布图。

三年前完成大一学业后，林善恩本有机会出国实习，但受疫情影响，他转而参与校方提供的暑期研究项目。一开始，他只是想探讨公民科学家与传粉物种的关系，但慢慢有了制作物种分布模型（Species Distribution Modelling）的想法。接着，他在同学与老师的帮助下，成功结合将近1万5000笔专家数据与公民科学家资料，加入环境因素如植被、温度、降雨量等变数，完成模型预测。