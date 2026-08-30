编按：《零废生活》邀十多年前开始实践减废减塑生活的“减塑太太”，分享如何从日常着手，以轻松方式过环保生活。

刚实践零废环保生活时，我把目标设为以减低塑料垃圾为主，从平日丢弃最多的垃圾开始，如宝特瓶、塑料打包餐盒和塑料购物袋。把这些即用即丢的日常用品换成可重复使用的替代品后，垃圾不只变少了，回收垃圾所需的收纳空间也变小了，更无需花时间清洗和整理，因此腾出的时间也变多了。初尝了这些好处，我更积极减塑，也爱上减法哲学。

很多人对减法生活的迷思是：什么都不买，什么都不做，日子好像会很没有意思，不消费也会对经济造成负面影响。我却觉得减法生活的核心概念教会我们，厘清什么是对自己重要的，什么是多余的，再把时间、金钱和精神花在有价值的地方。与其拥有更多，不如珍惜已拥有的，买少一点，这不就跟环保概念一样吗？