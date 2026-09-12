当一阵鸟鸣从园艺园林（HortPark）的马路另一侧传来，黄木成和队友循声靠近，却始终没看见鸟影。他们打开手机录下叫声，上传至公民科学平台iNaturalist，平台鉴定那是一只黄冠鹎（Straw-headed Bulbul）。

黄冠鹎因鸣声婉转，过去在东南亚多地遭大量捕捉，野外种群锐减，新加坡如今保有这个物种的重要种群。对参加首届面向公众的新加坡生物多样性竞赛（Singapore Biodiversity Race）的黄木成来说，这段“只闻其声，不见其鸟”的记录，是三小时比赛里最满意的发现之一。

新加坡自然学会自2022年起，在“人人都是自然观察者”（Every Singaporean a Naturalist）计划下，为学生举办年度生物多样性竞赛，2026年8月首次把比赛扩大至公众。比赛吸引288人组成82队，在新加坡本岛和圣淘沙寻找鸟类、蝴蝶与哺乳动物，共提交1167条观察记录，涉及175个物种，其中87％达到iNaturalist的“研究等级”（Research Grade）。