候鸟数量锐减 新加坡所处迁飞路线情况严峻
城市开发导致湿地流失，候鸟正面临危机。新加坡记录到的太平洋金斑鸻，从30年前逾千只降至不足100只；泽鹬自2010年代后期起几乎消失。全球45%候鸟种群也呈下降趋势，而新加坡所在的候鸟迁飞路线情况最为严峻。新加坡自然学会希望政府能发挥影响力，推动和支持新加坡与区域的候鸟保育。
2008年11月，约50只泽鹬与10只红脚鹬聚集在双溪布洛湿地保护区水边。新加坡自然学会的年度普查显示，泽鹬自2010年代后期起，便再未被记录到。 （陈锦昌摄／新加坡自然学会提供）
30年前，新加坡自然学会的年度鸟类普查一年可记录超过1000只太平洋金斑鸻（Pacific Golden Plover），但过去五年，每年的数字已不足100只。泽鹬（Marsh Sandpiper）的变化更剧烈，1990年代末至2000年代初，一度每年记录数百只，到了2010年代后期降至零，此后直到2025年仍没有记录到。
这两个物种折射出更大的候鸟危机。国际鸟盟（BirdLife International）2026年9月发布最新《世界鸟类状况》报告，评估1843种候鸟，发现45%的物种种群呈下降趋势，约九分之一面临灭绝威胁。若只看迁徙滨鸟，全球54%的种群呈下降趋势。
在四条主要陆地迁飞路线中，新加坡所在的东亚—澳大拉西亚迁飞路线（East Asian–Australasian Flyway）情况最为严峻，53%的候鸟物种正在减少。