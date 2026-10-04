30年前，新加坡自然学会的年度鸟类普查一年可记录超过1000只太平洋金斑鸻（Pacific Golden Plover），但过去五年，每年的数字已不足100只。泽鹬（Marsh Sandpiper）的变化更剧烈，1990年代末至2000年代初，一度每年记录数百只，到了2010年代后期降至零，此后直到2025年仍没有记录到。

这两个物种折射出更大的候鸟危机。国际鸟盟（BirdLife International）2026年9月发布最新《世界鸟类状况》报告，评估1843种候鸟，发现45%的物种种群呈下降趋势，约九分之一面临灭绝威胁。若只看迁徙滨鸟，全球54%的种群呈下降趋势。

在四条主要陆地迁飞路线中，新加坡所在的东亚—澳大拉西亚迁飞路线（East Asian–Australasian Flyway）情况最为严峻，53%的候鸟物种正在减少。