孩子行为偏差 父母须检视管教方式

孩子出现行为偏差，背后的原因很复杂。本地资深辅导员袁凤珠受访时说，孩子行为不当的根源与父母的管教方式有关；美国精神科医生从四方面分析儿童与青少年不适当行为的心理因素。

现代青少年的个性与情感，因受到网络世界潜移默化的影响，往往出现父母预料不到的行为偏差，甚至是思想与行为的扭曲。

本地资深辅导员和心理咨询师袁凤珠受访时指出，青少年的成长过程中，三分之一是父母的管教结果，三分之一是受本身与生俱来的个性左右与环境影响，另三分之一是自己的思维与选择。

她说：“从前五六十年代的父母，忙于工作养家，哪有时间管孩子，孩子不听话就赏两巴掌，但是那个时候青少年的犯罪率不高；今日父母不恰当地拿捏父母的权柄，过于关注孩子的学业，有些甚至威逼利诱让孩子取得好成绩；而该管教道德、行为偏差时却放任与惧怕，过度担心伤害孩子的心。”这种普遍的亲子管教现象，导致更多的青少年出现行为偏差。

一般上，行为偏差是指违反家庭与社会规范的行为。一个青少年在16岁就有行为偏差表现，其实在10至12岁时已经在脑海里产生了歪曲的思维，而这错误的思想，甚至早在6岁以前就在生活中酝酿着，其父母不是样样都满足孩子的需求，就是凡事打压与拒绝，让孩子常年心里充满愤懑。这两种极端的教养方式，使青少年的心理造成严重的失衡。

偏差行为的根源

袁凤珠提醒，当父母发现孩子出现某些问题的时候，不应该马上批评指责，而是要静下心来，思考一下，到底问题的根源在哪里，是否出在父母身上。家长必须明白，步入青少年的孩子，如果与父母激烈对抗，或许是因为生活得太压抑，需要在某些时候释放自己，比如经常受委屈，但是又得不到及时的安慰，当累积到一定程度时，内心就会像洪水一样爆发。

她举例说：一个14岁女孩，一直在努力地做父母眼中的好孩子，平时特别听父母的话，用功努力，每次考试都是班级前十名。可是父母总抱怨说，她不够勇敢，不够自信，不够聪明，考试无法名列前茅，就不算是优秀生。这个女孩，感觉生活非常疲累……总被父母看不起，她的意见父母从来都不接受，不管做什么，父母都会加以打击，泼冷水。试想想，这样的青少年的心理与情感，每天生活在不安与敏感脆弱中，很多偏激行为容易一触即发。

偏差行为的心理因素

美国精神科医生德雷克斯（Dreikurs）将儿童与青少年的不适当行为分为四大类：

一、引起关注

孩子学习以良好的行为来获得父母或他人的注意，认为唯有得到他人的注意才有归属感，如果成功达到目的，那么孩子会变成完美主义者，或是极端害怕失败者；但是如果失败，则会以不当的行为作为反击。

袁凤珠指出，父母必须改变思想，注重孩子的正向行为，而对其不当行为，不要感到惧怕，更加不可以达其所愿，应让孩子明白做父母所期望的好行为，比用不当的行为方式来表达更能受到重视。

二、挑战权力

父母想要以权柄控制孩子，而孩子却要证明自己的能力，拒绝听从与顺服。很多时候，家长觉得只有在自己发号施令时才显示重要。即使是父母胜利了，孩子也是口服心不服，亲子关系必会受到冲击与伤害。若是孩子胜利了，行为必更放纵，造成嚣张的习惯。父母须要避免怒气，同时避开权力争战。以权威来压制渴望权力的孩子，只会增加他们对权力的欲求。如果父母拿捏好权柄，孩子觉得无法反抗父母时，就会改变对权力的渴望。

三、报复心理

这类孩子常误以为自己是不被爱的，不被关注的，是被拒绝与排斥的，只有使用对抗与伤害别人时才会被看重，或以残酷与讨厌的行为才会获得一席之地。

袁凤珠说：“当孩子有报复心态时，父母常会觉得受到伤害，认为应当惩罚这种心态或行为。但是孩子对父母的反击却是寻找更激烈的手段，或是另选一种武器来报复。”这时候，父母必须了解孩子表现不当行为，是由于内心感到灰心与沮丧，这种感觉并非一定是父母所造成的。因此父母要帮助心存报复的儿女时，绝不可也以报复方式对待，如果报复斗争一直存在于亲子之间，孩子会渐渐觉得被打败，而以“我差劲”的行为，寻求他人的原谅与同情。父母须以诚意、关心的态度及冷静的心情，尽力与孩子建立良好的关系。

四、自暴自弃

这是孩子在生活中经常受到极多打击，对自己异常灰心的表现。用“我没有办法”“我无能为力”来保护自己，使别人不再对他存有任何期望，也借此逃避责任，避免许多责备与不安。如果父母已不再对孩子抱有任何希望，表现“我再也不管你了”的态度时，孩子也会放弃自我，自觉无药可救，而以冷漠或漠不关心的反应来面对父母，将来要寻求改进更难上加难。

袁凤珠建议，父母必须停止对孩子的所有批评，将注意力集中于他的能力和优点上，对孩子的任何努力与进步都给予鼓励，即使那是多么微不足道的表现。

孩子行为是否往正向发展，很大程度取决于父母的管教方式。一个积极充满正能量的家长，不往孩子身上泼脏水，必定能帮助孩子走在充满阳光的大道上。

父母必须改变思想，注重孩子的正向行为，而对其不当行为，不要感到惧怕，更加不可以达其所愿，应让孩子明白，父母所期望的好行为，比用不当的行为方式来表达更能受到重视。