不把儿子当特需孩童 年迈母亲培养优秀多动症儿

“我的身份不只是母亲，而且是训导主任。”有一个多动症儿子的瞿堳葿受访时这样说。她与学校合作，找出能让儿子正常学习的方法，还带他学习游泳和小提琴，帮他找工作。她倾注所有精力，坚持想让儿子像正常孩子一样生活。

瞿堳葿（72岁）是个乐观豁达而细心的母亲，照顾一个自小患有注意力缺陷多动障碍（俗称“多动症”）的陈栐全（31岁），她倾注所有精力，坚持想让他像正常孩子一样生活，不把他当特殊需要的孩童看待。

多动症是一种心理健康疾病，症状包括难以集中精力、多动和冲动行为。瞿堳葿育有两个儿子，她说：“这个老二的多动症相当严重，小时候读特需学校陶乐园学校（Towner Gardens School）时，一次情绪难以自控，从台上跳下来额头受伤。有时，为免他扰乱教学和课堂秩序，老师得把他锁在课室里加以隔离。”

瞿堳葿和学校老师合作，找出容易导致孩子兴奋、多动或有暴力倾向的原因，通过减少让他观赏《金刚战士》（Power Rangers）或超人等打斗的电视节目或影片，后来，他的情绪慢慢得以控制下来。

2003年，瞿堳葿加入新加坡智障人士福利促进会的看护者支援队伍（MINDS Caregiver Support Group），通过彼此分享，让她从许多过来人身上，学习如何照顾特需孩子，从而能够更积极乐观地面对现实生活。

瞿堳葿说：“我的身份不只是母亲，而且是训导主任，必需让他明白，在学校里，哪些该做，哪些不该做。一旦在学校或家里做错事，就会给予惩罚。”例如，她会把自己和孩子关在房间里，地板上画个圈圈，让孩子站在里头，并给予教训与劝导。一个多动儿，只能在有限范围里活动，那的确是身心的煎熬与惩处。

学游泳和小提琴有助静心

为了让孩子发泄多余精力，瞿堳葿给他学习游泳，这对多动症的整体治疗也很有助益。

她回忆最难忘的那一刻时说，当陈栐全最终获得代表陶乐园学校参加全国校际游泳赛的资格时，她欣喜若狂。他与健全的孩子一起比赛，在26名选手中名列第17，并且创下个人最佳成绩，那时她兴奋得落泪，心情异常激动。

14岁那年，陈栐全代表特奥会新加坡分会（Special Olympics Singapore）参加在新西兰举行的游泳比赛，并且获得冠军，让这个母亲备感自豪。瞿堳葿也从2006年开始，积极参加特奥会新加坡分会的义务工作，希望能帮助其他家长和特需孩子，彼此鼓励。

陈栐全（右）跟小提琴老师关振昇（左）习琴多年。（受访者提供）

学习音乐，也是希望让陈栐全能静心的一个方式。她说，一次带他去听新加坡交响乐团音乐会，他整场都能安静和专心地聆听。音乐会后，她问孩子是否想学乐器，他表示有浓厚兴趣。最后，决定让孩子学小提琴，因为方便携带，随时随地可以拉奏。但是，却碰上一个难题，没人要收这个学生。“我找了很多音乐学校，都因为他的多动症问题而被拒之门外。不过，皇天不负苦心人，最后总算有一个老师愿意收他。”那时，他已20岁，一直学习至今，热忱不减。

目前，陈栐全每周一至周五到位于加冷盆地的ART Aquatics Club参加游泳训练，每次两个小时。每周上一次小提琴课，上下课都由这个老母亲带着，打点一切。

瞿堳葿（左）不辞劳苦，每周带孩子参加小提琴课程。（叶振忠摄）

让儿子学独立

2017年，瞿堳葿的丈夫病逝，这是她最艰难的时刻，远胜于照顾陈栐全所承受的压力。她说：“失去丈夫，很痛苦。但是栐全失去跟他关系亲密的父亲，这是更大的打击。他无法了解与接受这个事实，也无法表达哀痛，虽然我无数次告诉他父亲已不在，但是他总是说爸爸在医院躺着。

“我们实在无能为力，只好带他看心理医生，尝试让他走出悲痛与忧郁状态。隔年，从小照顾他的看护阿姨也离世，这对他是双重打击，身心交瘁。”不过，经过心理医生的细心治疗后，陈栐全逐渐接受事实，但是生活无法恢复到父亲和看护阿姨在世时的情况。

当时，瞿堳葿庆幸刚退休不久，因此可以全时间投入照顾这个儿子，撑起一家重担。

她强调说，每个问题都可以找到一个解决方案，最重要的是坚持不放弃。一些特需孩子无法表达自身感受，因此父母必需比一般家长更有耐心与爱心，态度正面与积极，跟孩子一起走这段艰辛的道路。

瞿堳葿说，自己年龄已大，如果健康如常，能够继续照顾这个特需儿子，但是得未雨绸缪，让对方能独立生活。通过MINDS就业援助计划，希望能帮助儿子找到一份适当的工作。

另外，她对一些本地公司给予特需孩子工作机会表示感激，但是她认为，如果工作时间能更灵活，让孩子继续参加他们所喜欢的运动项目和训练等，就更加理想。

采访陈栐全时，他只能稍微回答非常简单的问题，说话语速缓慢，口齿偶尔不容易听清楚，需要母亲从旁协助补充说明。

他一边玩字谜拼图游戏，一边聆听采访过程。瞿堳葿说，他每次都能静下心玩一个小时，这也可以锻炼大脑。

问陈栐全想对母亲说什么？他挤出三个英文字：“I love mummy（我爱妈妈）。”身旁的母亲补充说：“他很贴心，每次我带他出门参加课程训练时，他担心我跌倒，每次都会提醒我要抓牢他，这让我很感动。”

MINDS筹款活动

MINDS为欢庆60周年而筹办的“Colour Socks Parade”，是一个虚拟的社区步行和筹款活动，人们可以通过Strava应用，记录步行／跑步／游泳或骑脚踏车的距离参与筹款活动，本月底截止。公众可上官网：coloursocks.racesociety.com了解详情。

目前，陈栐全已经达成60公里的路程，并准备继续提高挑战目标。本月底，他也将和其他八名有特殊需要的孩子一起参加一场游泳马拉松。