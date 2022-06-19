网络婚姻翻车 单亲爸爸的伤痛

今天是父亲节，单亲爸爸苏杰勋欣慰地说，小女儿为他精心绘制的人像素描，每一笔都是对父亲的爱，是他这生中最好的礼物。

他在网上认识妻子，没想到最后以离婚收场，问题出在哪里？

两年多无法见到孩子，对非常疼爱孩子的苏杰勋（49岁）来说，那是一段极端煎熬的日子。

这个单亲爸爸说，跟前妻离异后，对方不让他见两个年龄分别为8岁和10岁的女儿。好多次，他静悄悄地到孩子的学校接她们下课，希望跟孩子见个面。前妻发现后，在大庭广众对他谩骂，让他异常难堪，类似场面也发生在购物中心等。为了避免孩子尴尬和心灵受创伤，他只好按捺住想见孩子的冲动。

个性内向的苏杰勋，经营一家餐饮店多年，每天工作忙碌，闲暇时宅在家玩电脑游戏。他说：“这是家庭影响吧，父母也是为工作奔忙，我们读书时也很少有时间跟他们聊天，更不必说建立良好的亲子关系。”

由于年过40依旧单身，一直渴望结婚的苏杰勋，开始在交友网站寻找女友，而且专门以结婚为目的，希望找到合意的终身伴侣。

心急成家反铸大错

他坦诚说：“我是传统家庭长大的人，结婚生子好像已经在脑海根深蒂固，因此尝试通过交友网站认识女友。我比较挑剔，前后交了四五个网络结交的女友，但是都觉得不合适作为结婚对象。”他说着时，语气无奈，因为最终选择结婚的，却以离婚收场。他说，其实之前交往过的女友中，有比前妻更好的，只是错过了，因此最后“心急”想尽快成家，只认识不到半年就结婚，反而上错了船，他如此形容自己的婚姻，更倍感无奈。

他说，前妻之前有过一段不愉快的婚姻，丈夫出轨，最后离婚。因此，跟他结婚后，一直存在不安心理，时刻对他产生猜疑，例如追问他跟谁聊天，为何看别的女人等，这些让他的精神也越来越绷紧，夫妻关系似剑拔弩张，最后一发不可收拾。

苏杰勋和妻子离婚已近三年，现在他拥有孩子的监护权。过去一年来，前妻连一通电话都没打给两个女儿，这让他怀疑一个妈妈对孩子的关爱，为何可以落到如此冷淡，甚至冷漠的地步。

打算申请庭令 让前妻在辅导中心见孩子

他说：“她看到孩子时，并没有对她们嘘寒问暖，或是关心学习，而多是在追问我的私事，例如：经常跟谁见面、聊天，是否结交异性朋友等等。”最令他感到心寒的是，前妻经常无中生有，说他在外头跟其他女人有了孩子，或是性滥交，这给孩子带来无形伤害。他必须经常跟孩子解释，所幸孩子都相信他，也更愿意跟他一起生活。

前妻如此重伤他，因此他根本不敢让孩子单独跟对方相处。现在法庭宣判两个孩子的监护权归他，但是前妻依旧可以按时探望孩子。他说：“我必须跟法庭申请，让前妻必须在家庭辅导中心跟孩子见面，避免单独相处，这样更能保护孩子的身心免受到进一步伤害，如果需要，辅导员可以介入作为缓冲剂，让我们的关系不会更恶化。”

今天是父亲节，苏杰勋欣慰地说，最好的礼物是小女儿为他精心绘制的人像素描，每一笔都是对父亲的爱。现在，两个孩子是他生命的全部，希望在中学之前，都能给予全时间的陪伴，这是他在父亲节对两个宝贝女儿的承诺。

针对交友网站的陷阱，本地资深辅导员兼心理咨询师袁凤珠指出，现代年轻人容易坠入网络的诱惑中。一般家庭由于父母多看重孩子的学业与前程，加上工作的忙碌，没有太多社交经验，使儿女不认识社会的人心险恶与狡猾，容易受到网络的各种试探与迷惑。

很多年轻人都比较宅，心灵寂寞，步出学校踏入社会，朋友越来越少。虽然生活在现实的社会，但是因不善于与人面对面交谈，心理上习惯于虚拟的网络世界，当面簿有“仰慕者”愿意加自己为友，便感到无比荣耀，喜欢在聊天网上交友，期盼通过社交软件脱单，不料却过度沉迷网络的虚幻情感，更严重的情况是患上“虚拟社交依赖症”，将现实中的交往转移到网络上。

一些有心人利用虚假身份与照片作为掩护与欺骗，通过网络交友平台，利用人追求刺激、浪漫和好奇的心理，善于找到交友者的弱点与痛点。

爱上对方的“言语” 而不是其真正为人

对于像苏杰勋一心想通过交友网站找终身伴侣的人，袁凤珠认为，通过网上聊天等形式，对异性甜言蜜语，双方在网上热恋，彼此难分难舍，在取得对方的好感和信任后，趁机提出约会见面。赴约见面时，虽然发现对方与自己的理想不符，但是已经在感情上爱上对方的“言语”，而不是其真正的为人，尤其是一心抱着结婚为目的者，不少都以离异收场，懊悔莫及。