正视少年身心成长的困扰 青春期易怒好斗五特征

近年多起青少年杀人事件，包括亲子弑父引起社会关注。资深辅导员和心理咨询师评估青年成长发育期的迷茫与局限。

孩子幼年时候，一些长辈说，最好不要让孩子看到血腥暴力的事，包括交通意外死亡、自杀等，因为担心幼小心灵受到冲击。

虽然这有点掩耳盗铃，或是鸵鸟心态，但是眼不见为净，减少孩子面对暴力情色殴斗等的保护心理，应该是可以理解的。

几天前，本地一名19岁的男生因涉嫌持刀砍死父亲的命案而被控谋杀，再次引起坊间议论纷纷。为何弑父，人们无法亲自了解，不能随意下定论。资深辅导员和心理咨询师袁凤珠说，这只能够以当今多起青少年杀人事件作探讨评估。

她分几个层面说明青少年所面对的问题。

一、无根的浮萍年代

今日的青少年，鲜少知道自己的祖籍，更不了解父母的根在哪里？心中常存有“我是谁”的问号。

假如一个人找不到归属感，无论他是成年人或是孩子，他可能永远都无法“安静”下来，会一直制造矛盾，既伤害别人，同时也伤害自己。

二、没有情感的酝酿

父母没有或不晓得如何适当地引导孩子宣泄与表达情绪，而且与儿女少有聊天沟通，或是情感交流的机会，彼此缺乏深入了解。父母双方或其中一方都有坏脾气和易怒，与儿女的对话多只关注学业成绩，家庭没有营造好好说话的氛围，不是“情绪勒索”，如以爱之名，通过要求、威胁、施压、打击、沉默等手段控制他人，就是“道德绑架”，如利用他人顾虑其道德形象的弱点而提出强制要求。儿女无法从父母那里学会面对问题、解决问题，或者以“不伤害他人自尊的智慧言语，说出自己的感受”。

年轻人因为经历少，对社会的复杂了解也少，一般会不考虑事态发展的后果，经常会把问题复杂化，甚至搞砸。

青少年如果越了解如何适当地表达情绪，既能做到尊重他人的原则，也能避免遗憾终身的事发生。

三、青少年大脑分析未成熟

除了情绪问题，从生理来看，青少年的大脑，最显著的特征，是通过调整脑区间的网络连接来适应环境变化的能力。这种特殊的可变性或可塑性，是一把双刃剑，既有利于青少年在认知思维和适应社会化方面取得巨大进步，但同时也容易催生危险行为和严重精神疾病。

青少年高风险行为源于大脑边缘系统驱动情绪产生，在青春期快速发育，与主掌冲动控制的前额叶皮质主要负责提供合理判断和冲动控制，尚未发展成熟。青少年的情绪化是边缘系统造成的，而前额叶皮层到20岁左右才能完全发育成熟。而如今青春期却在不断提前，所以这种不匹配的时间跨度正在延长。加上正值荷尔蒙变化等因素，才导致容易怒气冲天。

袁凤珠说：“这时候，他们较难控制怒气，尤其遇上挑衅或误会时，不小心可能会做出动手伤人等错误行为。

另一方面，青春期是心理疾病的高发期，其中包括焦虑症、双相情感障碍（俗称躁郁症）、抑郁症、进食障碍、精神错乱和药物滥用等。她指出，根据调查研究，有50%的精神病症从14岁开始已出现苗头，75%在24岁首次发病。几乎所有成年精神分裂症病人的脑部病理改变，都类似于青春期大脑发育过程中的典型变化，只是程度更甚。

四、网络暴力渲染

网络暴力血腥的视频与游戏，已经使青少年看惯不怪，心中隐藏的暴力倾向慢慢滋生，其特征：

★自尊心强：自我为中心，争强好胜，心胸狭窄，喜欢被关注，看重名声与外貌。

★妒忌心强：嫉妒心理中，情绪上会产生压抑感，久而久之，导致器官功能减弱，机体协调出现障碍。

★偏执顽强：很难与别人正常交往，和睦相处。

★缺乏自信：因为经常被批评、指责，变得少言少语。而一旦触及他们的底线，往往行为上让家长感到很意外。

★缺乏情感归宿：生活节奏非常快，亲子间缺乏情感交流，就缺乏归属感，思想无处可寄托，失去自信心，也会丧失责任心。

五、生命价值观迷茫

自我同一性是西方心理学一个重要的概念。心理学家埃里克森认为，青少年在成长过程中面对的最大困难是建立关于自我的同一性。只有建立了自我的同一性，才能明白自己的价值观和底线是什么，明白自己应该为什么而奋斗终生。这些人可以远离迷茫，对未来有具体的认知，能够明确自己未来想做什么的人，有坚定的选择，学习动力也很强。

轻视生命受挫时易诉诸暴力

袁凤珠指出，对生命的珍视是人的道德中最为朴实的品质。人的生命具有生存价值，应受到尊重与善待，生命的成就感是通过努力得到肯定与赞赏的成果。但是父母与师长的高度要求，苛刻的责备，使儿童和青少年觉得自己一无是处，消极的价值观产生自卑与愤怒，本来是旺盛的生命力与求知欲陷入忧虑、恐惧、迷惘的压力之下，一些自暴自弃，生命质量下降。她说：“于是，他们对自己和别人的生命会冷漠与轻视，没能意识到自己对家庭与社会的责任，导致遇到挫折与委屈时，就选择杀人与自杀的冲动举动。”

她总结说，父母师长等应该在这个青少年独特的青春阶段，帮助他们打磨激情，多运动训练，消耗精力，发挥创造力和个人才艺。另一方面，社会也必须意识到，青少年正处在人生的转折点，可能成长为一个和平公民，也可能变成好斗分子。青少年本身对环境变化的适应性与可变性较强，如果得到父母健全的培育，良师益友的引导，人生应会光明灿烂。

袁凤珠提醒，教导青少年勇于面对生气的情绪表现，不应习惯性地压抑或隐藏。若无法冷静下来，可暂时抽离现场，回避，并按照平时预先习惯的替代方法，如跑步、打球、打沙包等来有效宣泄情绪。另外，也可透过学习深呼吸，沉思默想等帮助放松，并多尝试以幽默的态度看待愤怒的事情。