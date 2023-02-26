现代人跨代代沟问题一直挥之不去。老一辈觉得年轻人不敬不孝，年轻一辈觉得长辈食古不化，喜欢倚老卖老。消除这条鸿沟，有待双方改变心态，尤其长辈要懂得放下身段，年轻人要学习体谅忍耐。

一个近90岁的老母亲，投诉64岁儿子不孝顺，经常顶撞、批评她，不顺从她的意思，因此决定不再跟他往来。

这个受西方教育长大的儿子十分委屈地说：“黑就是黑，白就是白，我绝对不模糊。特别是在对与错的事上，更加不能模糊。要我昧着良心接受模棱两可的事，绝对无法接受。”

他的姐姐说，如果弟弟爱钱，就不会发生这些事。弟弟宁愿不要妈妈的遗产，也坚持自己的看法，不苟同妈妈的想法与做法，因此产生歧见。

到底问题出在哪里？为什么华人当父母这么难？

黄明烈说，年长者要认清时代变化，父母可以给意见，而不是想要怎样的结果。（受访者提供）

儿童教育心理学家黄明烈博士说，华人世界5000年历史，写过许多诗歌与文章，描述人性的美与恶，记述奋斗艰苦，歌颂美德，少有记述父母难为，无法管教孩子的文章。年过50、60岁的人，应该记得儿时只要父母一瞪眼，大家会千依百顺。现在很多孩子无法无天，目中无人，不受管教，父母大声斥责也没用。

他曾辅导一个五岁大的孩子，父母投诉他很顽皮；问这孩子，在家里最听谁的话，他回答：“没有！”父母都听他的。

以前当父母，似乎一点都不难；现代父母，管教孩子不易。这是必须正视的代沟问题，父母和孩子双方都有责任。

代沟是指年轻与年长两代之间，在思想方法、价值观念、生活态度、兴趣爱好方面存在的心理距离或心理隔阂。两代人对同一事物的不同看法，形成代沟；不同环境造就不同的人，不同境遇产生不同思想。代沟的责任应从产生代沟的原因和解决两个方面来分析。

形成代沟的因素

青少年身心状态发生剧变，促使他们发现自我，追求独立，颠覆童年的观念，对事业、友谊、爱情和人生价值开始选择和追求。

现在的独生子女家庭，一些父母缺乏知识和经验，对子女成长的变化准备不足，只能按照旧方式应对；子女接受新事物的能力比较强，父母对今天世界大融合的观念需要一个认识理解接受的过程；子女在生活中有浮躁、赌气和自以为是的情绪存在，这些因素导致亲子代沟的产生。

首先，黄明烈博士从文化角度分析代沟产生的因素。

孔孟建立儒家，体系周详，从国家君臣，家庭规矩，个人修养，社会人际等，以人性共同点建立价值。待人处事合理实用，华人有共同一套规则，只要大家都遵守，可和平相处。违规者受到社会谴责、排斥、惩罚，甚至遗弃。

可是，华人文化面对中国文化大革命，摧毁整个文化架构。当年只是强烈的批判摧毁，并没有提供新的建设方案，加上华人移民海外，失去文化架构的支持，同时又受到西方文化影响，人们面对经营家庭的困境。

黄明烈说：“我们还以为按父母的养育法，可以照样生搬硬套在下一代的教育中，可是这已经不管用，甚至被认为是错误的养育法。”

从前父母管教孩子，动不动“家法”伺候，完全合法，现在却变成犯法。孩子不听话，如何管教？没人教导，还有许多法律牵制与限制，身为父母左右为难。

为此，一些年长者坚持绝对权威，认为自己“吃盐比孩子吃米多”，看法一定正确，要求孩子服从，因而产生无法认同的僵持局面，关系逐渐恶化。

黄明烈指出，年长者须要学习接受新事物，而且必须认清另一个事实，自己所见未必全面。放下权威，明白自身有限，在很多事上就能与人良好沟通。

身为子女，敬重爱护父母比道理的争辩更为重要。犹太人的经典教育指出“爱能遮掩一切过错”。父母或许在一些教育或事情上错误判断，在与父母沟通时，尽量不争吵，避免邻居都听见家丑。

现代父母失去权威

以前，父母教导子女新知识，子女心中对父母感到钦佩。孩子不会的，父母都会，力气也大，觉得父母厉害，有本事。这份敬佩之情产生父母的权威。

现在，似乎角色相反，多数父母对新科技很陌生，需要孩子教导使用手机、电脑，并且学得慢，重复再重复仍无法掌握，孩子感到不耐烦，认为父母怎么变笨，如此简单的事怎么都学不会。这样的情况下，孩子怎么会佩服父母，反倒是看不起父母。试问，父母权威何在？

失去权威，表示失去教导权柄。加上受到西方观念影响，父母与孩子属于平等，应把孩子当朋友，父母不再拥有绝对的权威。

黄明烈说，年长者要认清时代的变化，父母可以给意见，而不是想要怎样的结果。孩子须面对自己选择的后果。“不过，对年轻人来说，我们还是需要提醒，要尊重父母的人生经历，认真仔细参考父母给予的意见。”

过去，子女对父母唯唯诺诺，千依百顺，不能忤逆父母。那个“听话”的时代已经过去。现今讲究的是要求父母和孩子“对话”，因为社会平等，不能由上而下。

这对一些年长者是个挑战，因为从“听话”变成“对话”，是一种变相的身份降级，年长者有心理障碍，因为放下身段不容易。但是年长者应尝试了解与学习，才能保持有效沟通，不会形成代沟问题。

黄明烈说：“如果长者能从上降下，年轻人的态度必须保持恭敬，不妨从平等的位置下降一些，特别在沟通的过程中，态度远比语言更为重要。”

长辈与晚辈的沟通通畅，代沟自然消除，一家关系更融洽。

促进两代沟通的建议

两代之间文化不同。年长一辈，从小被教导尊重长者的权威，为人处世要循规蹈矩，曾经历战争生活艰难年代，养成务求实际、浪费无益的习惯。

年轻一辈则注重个人权利，崇尚自由主义，讲究自由发挥，社会发展繁荣，物质生活充足，极少面对生活困境；注重外表，追求舒适，缺乏面对挑战的毅力。

年长一辈对待年轻一辈的建议：

·让出权柄／主权／权力，只决定有关自己生活的安排；

·鼓励孙辈敬爱他们的父母；

·与家人相处要态度随和，相敬如宾；对问题只给建议，不要求年轻一辈遵守。

年轻一辈对待年长一辈：

·给予父母空间，自由生活；

·能力许可，应按时定量敬奉生活费给父母养老；

·在自己孩子面前欣赏称赞父母；

·体谅父母年老软弱，忍耐接受；

·坦诚沟通，话语柔和。

·只可祝福，不可诅咒。