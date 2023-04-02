如何不让独居老人孤单老去？

每次发生独居老人家中离世无人知晓事件，都会引起公众一阵唏嘘。如何帮助独居老人安享晚年，生病有人照料，家人、邻居和社区居民都扮演重要角色。

最近，又有独居老人在家去世无人知的新闻，这是个日趋严重而棘手的社会问题。

随着人口老龄化，加上国人年均寿命延长，独居老人数目不断增加。到2030年，约四分之一新加坡人将达到65岁及以上，独居者越来越多，引发的社会问题令人关注。

据2019年人口普查，新加坡有多达6万7000名独居老人；2020年，独居老人数目超过8万。政府和社会组织及团体已经推出一系列计划，为独居老人提供生活援助，如设立乐龄组屋、乐龄活动中心和义工服务等等。不时发生年长者孤独死去的事件，主要是身体疾病，而非遭人遗弃。

独居老人家中去世无人发现有何原因？

飞跃社区服务中心创办人及资深顾问凌展辉指出，独居老人家中去世无人发现，主要有几个原因：

一、个性本来内向，不喜交际，爱独处，一般也有情绪表达的困难，无法纾解内心压力和孤单寂寞，间接造成心理健康问题。

二、过去三年的疫情，老人家从开始被迫居留家中，渐渐习惯呆在家里，不与人交际的生活。

凌展辉说：“疫情前，我们乐龄活动中心平均出席人数为50至60人，虽然现在已经全面开放，出席人数平均只维持10人左右，大家变得生疏，须要重新建立关系。”

另一方面是生活习惯改变。疫情前每个星期六，儿女带着孙子陪祖父母吃饭，享受天伦之乐。疫情期间儿女无法去父母家探望，腾出来的时间，以其他活动替代，例如安排孩子参加补习班，或家长上进修课程等。疫情后全面开放，前两年所安排的替代活动已成习以为常，儿女无法像以前一样每周六探望父母，而且理所当然地以为年老父母也能接受这种新生活方式。

三、疫情前，一些独居老人平日会到组屋楼下找老友聊天，即使独自一人，也是散心和接触外界的机会。疫情后，部分老人因担心感染病毒，仍选择留在家中，减少染疫概率。年纪老迈者则担心意外跌倒而尽量少出门。

凌展辉指出，这类独居老人去世无人知的个案，最常发生在租赁组屋，他们无子女或单身，其他组屋和公寓也发生过类似个案。老人独居，原因包括子女不愿和父母同住，或父母不愿和儿女同住，有些因为孩子出国公干，留下父母一人在家。

他说：“最近，一个我认识的人，60多岁，跟太太离婚后独居，突然心脏病发作去世。独居者最怕发生这类突发状况，无法及时得到救援。”

独居老人须注意事项

凌展辉提醒，老人家较多慢性疾病，关注自身健康状况最为关键，不舒服时要立刻看医生，不要拖延，这是很多老人通病。另外，也要关注自己的心理状况，发现任何情绪不稳，或开始抗拒社交，应寻求幇助。

飞跃家庭服务中心创办人及资深顾问凌展辉提醒年长者要关注自己的心理状况，发现任何情绪不稳，或开始抗拒社交，应寻求幇助。（受访者提供）

他说：“我认识一个独居老人，每天日落黄昏时，情绪变得焦躁，对黑夜伴随而来的孤单感到恐惧，像这样的人，如果不求助，很容易在家里发生意外。”因此，人们应多鼓励年长者走出家门，多接触新事物。当外面的事物充满足够吸引力，能鼓励他们走出室外。老人一般喜欢参加免费的活动，也喜欢热闹，如果在邻里主办吸引年长者的活动，或许能鼓励他们出去走走。

凌展辉建议子女要定期探访年迈父母，子女多的家庭，更是应该每隔几天由不同孩子轮流探望，周末大家再一起相聚，对独居老人是很大的精神支援。经济允许的家庭，可考虑聘请全职或钟点帮佣，帮忙处理家务之外，也可随时通报父母的突发状况。无法负担帮佣的家庭，可跟父母的邻居打好关系，请邻居多关照，或在父母家里安装闭路电视，随时知道家里动态。无法经常登门探访，也应电话联系表达关怀。

无亲属的独居老人，如何避免成为社会负累？

健康依旧是人生最大财富。独居老人更要照顾好身体，保持身心活跃，积极参与社区活动，扩大社交圈子，需要时有朋友可以互相支援照料。

独居老人在家发生事故，无法及时获得救援而丧命的意外时有发生。（iStock图片）

除了在乐龄活动中心举办各种提倡活跃生活的活动，政府近期开始着重登门造访，积极推广社区伙伴计划，鼓励居民参与义务工作，关怀住在同一座组屋或附近组屋有需要的老人。政府近期也推出附设个人私人空间的租赁组屋，照顾居者隐私，共同活动空间也变大，鼓励居者互动与交流。

各选区基层组织和相关慈善团体义工可动员起来，定时拜访独居老人，给予帮忙与慰问，或协助他们看医生治病与复诊。

本地一些医院也提供“老年社区计划”，致力改善老年人的心理健康。目标包括：

·透过教育及提供所需的心理健康普查，提高年长者对心理疾病问题的认识；

·通过及早发现和及时有效地治疗心理问题，提高老年人的生活质量；

·与养老机构建立伙伴关系，以满足社区年长者的社会心理需要。