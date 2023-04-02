如何不让独居老人孤单老去？

每次发生独居老人家中离世无人知晓事件，都会引起公众一阵唏嘘。如何帮助独居老人安享晚年，生病有人照料，家人、邻居和社区居民都扮演重要角色。
最近，又有独居老人在家去世无人知的新闻，这是个日趋严重而棘手的社会问题。
随着人口老龄化，加上国人年均寿命延长，独居老人数目不断增加。到2030年，约四分之一新加坡人将达到65岁及以上，独居者越来越多，引发的社会问题令人关注。
据2019年人口普查，新加坡有多达6万7000名独居老人；2020年，独居老人数目超过8万。政府和社会组织及团体已经推出一系列计划，为独居老人提供生活援助，如设立乐龄组屋、乐龄活动中心和义工服务等等。不时发生年长者孤独死去的事件，主要是身体疾病，而非遭人遗弃。
独居老人家中去世无人发现有何原因？
飞跃社区服务中心创办人及资深顾问凌展辉指出，独居老人家中去世无人发现，主要有几个原因：
一、个性本来内向，不喜交际，爱独处，一般也有情绪表达的困难，无法纾解内心压力和孤单寂寞，间接造成心理健康问题。
二、过去三年的疫情，老人家从开始被迫居留家中，渐渐习惯呆在家里，不与人交际的生活。
凌展辉说：“疫情前，我们乐龄活动中心平均出席人数为50至60人，虽然现在已经全面开放，出席人数平均只维持10人左右，大家变得生疏，须要重新建立关系。”
另一方面是生活习惯改变。疫情前每个星期六，儿女带着孙子陪祖父母吃饭，享受天伦之乐。疫情期间儿女无法去父母家探望，腾出来的时间，以其他活动替代，例如安排孩子参加补习班，或家长上进修课程等。疫情后全面开放，前两年所安排的替代活动已成习以为常，儿女无法像以前一样每周六探望父母，而且理所当然地以为年老父母也能接受这种新生活方式。
三、疫情前，一些独居老人平日会到组屋楼下找老友聊天，即使独自一人，也是散心和接触外界的机会。疫情后，部分老人因担心感染病毒，仍选择留在家中，减少染疫概率。年纪老迈者则担心意外跌倒而尽量少出门。
凌展辉指出，这类独居老人去世无人知的个案，最常发生在租赁组屋，他们无子女或单身，其他组屋和公寓也发生过类似个案。老人独居，原因包括子女不愿和父母同住，或父母不愿和儿女同住，有些因为孩子出国公干，留下父母一人在家。
他说：“最近，一个我认识的人，60多岁，跟太太离婚后独居，突然心脏病发作去世。独居者最怕发生这类突发状况，无法及时得到救援。”
独居老人须注意事项
凌展辉提醒，老人家较多慢性疾病，关注自身健康状况最为关键，不舒服时要立刻看医生，不要拖延，这是很多老人通病。另外，也要关注自己的心理状况，发现任何情绪不稳，或开始抗拒社交，应寻求幇助。
他说：“我认识一个独居老人，每天日落黄昏时，情绪变得焦躁，对黑夜伴随而来的孤单感到恐惧，像这样的人，如果不求助，很容易在家里发生意外。”因此，人们应多鼓励年长者走出家门，多接触新事物。当外面的事物充满足够吸引力，能鼓励他们走出室外。老人一般喜欢参加免费的活动，也喜欢热闹，如果在邻里主办吸引年长者的活动，或许能鼓励他们出去走走。
凌展辉建议子女要定期探访年迈父母，子女多的家庭，更是应该每隔几天由不同孩子轮流探望，周末大家再一起相聚，对独居老人是很大的精神支援。经济允许的家庭，可考虑聘请全职或钟点帮佣，帮忙处理家务之外，也可随时通报父母的突发状况。无法负担帮佣的家庭，可跟父母的邻居打好关系，请邻居多关照，或在父母家里安装闭路电视，随时知道家里动态。无法经常登门探访，也应电话联系表达关怀。
无亲属的独居老人，如何避免成为社会负累？
健康依旧是人生最大财富。独居老人更要照顾好身体，保持身心活跃，积极参与社区活动，扩大社交圈子，需要时有朋友可以互相支援照料。
除了在乐龄活动中心举办各种提倡活跃生活的活动，政府近期开始着重登门造访，积极推广社区伙伴计划，鼓励居民参与义务工作，关怀住在同一座组屋或附近组屋有需要的老人。政府近期也推出附设个人私人空间的租赁组屋，照顾居者隐私，共同活动空间也变大，鼓励居者互动与交流。
各选区基层组织和相关慈善团体义工可动员起来，定时拜访独居老人，给予帮忙与慰问，或协助他们看医生治病与复诊。
本地一些医院也提供“老年社区计划”，致力改善老年人的心理健康。目标包括：
·透过教育及提供所需的心理健康普查，提高年长者对心理疾病问题的认识；
·通过及早发现和及时有效地治疗心理问题，提高老年人的生活质量；
·与养老机构建立伙伴关系，以满足社区年长者的社会心理需要。