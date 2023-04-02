DIY宠物玩具 环保又省钱

宠物猫狗天性好玩，它们通过游戏与主人建立关系，也发泄精力。主人可利用家里的物品发挥创意，动手制作宠物玩具，环保又省钱。

宠物猫狗都好玩，一来是跟主人建立关系，二来是发泄精力。买玩具给宠物不像给自己孩子选购玩具一样，须要精挑细选，注重品质或是否益智。选购宠物玩具比较须要关注的是安全性与价格，且要让猫狗玩得开心。

不同品种的狗，其DNA天生带有不同特质，即使绝大多数狗种经过人们长时间驯化已乖巧听话，但仍保留一些天性，像喜欢把物品埋起来，把东西挖掘出来，或追逐捕捉移动中的物品，啃咬等。

宠物狗喜欢撕咬破坏玩具，很快对它厌倦，主人必须经常更新玩具，这是一笔花费。这里有一些简单的自制猫狗玩具的建议，充分利用家里的物品发挥创意，动手制作宠物玩具，省钱又环保。

爱心毛线球（iStock图片）

爱心毛线球

需要物品：毛线（任何颜色）

制作：猫爱攀爬和追逐小东西，可选用一些毛线，编织成心形毛线球，跟猫玩抛”爱心球”追逐游戏。

拔河球（互联网）

拔河球

需要物品：网球、旧T恤

制作：平放T恤，剪出三部分；两段宽约5至6英寸，再剪一条宽约2英寸，把三部分的一端剪开成长条。把两条宽的以“X”形摆在中间，网球摆在中间然后包裹起来，再用另一段布条把玩具绑在一起，把布条剪成细条，编成辫子，可以跟狗玩拔河游戏。

T恤绳索（iStock图片）

T恤绳索

需要物品：旧T恤

制作：把旧T恤剪成细长条，长约5至6英寸，需12条。用“Scoubidou”（指由彩色物品制成的打结物）手法把长条编成一粗条玩具绳索。

毛巾玩具绳

需要物品：旧毛巾

制作：除了旧T恤，也可选用旧毛巾，把它剪成3条，宽约4英寸，长12英寸。把宽1英寸、长6英寸小毛巾条的一端绑起来。将两条带子编织起来，用另一条带子绑住末端。

冰冻袜咀嚼玩具（互联网）

冰冻袜咀嚼玩具

需要物品：旧袜子

制作：选一条长袜，中间打一两个结。浸泡水中数分钟，放入电冰箱冷冻30分钟至1小时。这是最好的冰冻玩具。家中有幼童或年长者须小心，因为地上可能留有水垢与水渍，容易滑倒。

旧袜水瓶玩具（互联网）

旧袜水瓶玩具

需要物品：旧长袜、空水瓶、线或麻绳

制作：把袜子末端裁掉留口，塞入一个塑料水瓶，用绳子把两端绑好，外表看起像圣诞拉炮一样。狗咬住时，塑料水瓶会发出声响，令它们更兴奋。

再循环玩具

需要物品：填充物如碎布，吱吱装置（如受压时会发出短促刺耳声音的儿童玩具）

制作：挑选两块布料（可用孩子穿不下的短裤或衣物）缝在一起，留一个小口，塞入各种碎布填充物，把吱吱装置插入其中，缝合成一个小枕头玩具。每当宠物衔咬时，玩具会吱吱作响。

再循环牛仔裤玩具（互联网）

再循环牛仔裤玩具

需要物品：旧牛仔裤

制作：平铺牛仔裤，剪成宽约2至3英寸的长条状，摆十字形，中间打结。翻过来，中间再打一个结。

网球松饼拼图（互联网）

网球松饼拼图

需要物品：几个网球，松饼托盘

制作：简单地把网球放在松饼格里。通过抛掷网球游戏，让狗衔着球把它摆放在松饼托盘中。

暗藏零食玩具（互联网）

暗藏零食玩具

需要物品：矿泉水瓶、小零食、布

制作：把宠物狗喜欢的小零食、饼干等塞入瓶中，用布包裹起来，让狗透过嗅闻游戏消耗体力。