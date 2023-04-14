【视频】营造母语环境 学习双语没压力

每位家长都希望小孩能在智力发育的黄金时期里，高效学习语言。然而知易行难，如何为孩子营造有利的环境，培养学习母语的热忱？这支视频或许对你有所启发。

为配合建国总理李光耀的百年冥诞，以及纪念他在塑造与推广双语政策所做出的贡献，新报业媒体信托于4月8日在榜鹅综合社区中心（One Punggol）举办首届以“双语真好玩”为主题的嘉年华，吸引超过2000人参与活动。

双语嘉年华主要面向育有学前或小学孩童的家庭，通过母语接触编码、探索科技和益智游戏、认识本土美食以及做手工等活动，鼓励孩子在寓教于乐的环境下学习与探索母语的乐趣，同时鼓励家长在日常生活中使用双语，培养小孩掌握双语的能力。

活动主宾副总理王瑞杰在致辞时表示，在一个更加分裂的世界中，年轻人能够运用不同的语言、文化和观点进行交流与沟通，具有很大的价值。他也指出，研究显示掌握双语的儿童思维更敏捷，能够更好地同时一心多用，并专注于复杂的任务上，更有初步研究结果显示双语能力或能预防失智症。

参观双语嘉年华的家长之一洪杰明表示 : “ 掌握双语能够带来更多国际优势，因此自己十分重视孩子的双语环境与能力。”

活动也邀请总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士、本地歌手郑可为，以及淡米尔文书籍出版社Chellamey Books创办人Usha Kumaran和Razmiah Banu四位嘉宾参与对话会，分享在家鼓励与孩子说母语的心得，以及帮助年幼孩童学习母语的贴士。

“双语真好玩”嘉年华由《联合早报》、《每日新闻》（Berita Harian）和《淡米尔之声》（Tamil Murasu）的校园团队联合策划，并获得李光耀双语基金会赞助。

【本视频由李光耀双语基金会呈献】