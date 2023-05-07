他为观赏鱼“金屋藏娇”

吴明桉饲养的观赏鱼种类繁多，多到他须要为鱼儿建一个“新家”。他每天早上到养鱼的农场，清洗数十个大小鱼缸，换水，喂食，然后才去工作，可见他对观赏鱼的热爱之心。

养鱼人自有养鱼情。记者自幼喜欢养观赏鱼，从孔雀鱼、斗鱼、神仙鱼、非洲鱼开始，后来长大后养过金鱼、七彩神仙鱼、锦鲤和海水鱼类等，但吴明桉养鱼经验更丰富，曾经养过数百条斗鱼，而且获奖无数。后来，他厌倦了，开始养其他不同观赏鱼，热情不输斗鱼，而且数量多，种类不少。

由于饲养鱼类太多，家里空间容纳不下，因此亲戚特别腾出位于实里达西农道（Seletar West Farmway）的一个小区让他养鱼，如龙鱼、罗汉鱼、金鱼、七彩神仙鱼、地图鱼（Oscar fish，又名图丽鱼）等。这里成了他第二个家，每天报到，一年不间断，大年初一也来，名副其实的鱼痴。

吴明桉形容这些观赏鱼好像自己孩子一样，需要呵护照顾，他每天早上6点到8点到农场，手脚干净利落地清洗数十个大小鱼缸，换水，喂食等。之后驾车到裕廊一带工作，繁忙时段有时要一小时车程，可见他对鱼的热情与爱，好比一些爱狗爱猫的人士一样，付出心力与金钱，满足心中对宠物的爱。

他个人要花这么多时间照料这些“孩子”，家庭生活是否受影响？他说：“我只有早上在这里，下班后和周末的时间都留给太太和孩子。太太也支持，因为老公养鱼，好过在外头搞外遇，哈哈哈。”

金龙鱼



金龙鱼非常珍贵，鱼鳞在阳光照射下散发金光。（龙国雄摄）

吴明桉在三大缸里养着三条金龙，在午后阳光照射下，散发夺目金光。

另一个6英尺缸里养着一条散发辣椒红的红龙，有1英尺多长，另一缸是较小的血红红龙，鱼鳞红边较辣椒红来得少一些。

散发耀眼辣椒红的红龙。（龙国雄摄）

龙鱼悠游自在，透着一股霸气，眼睛有神，全身覆盖宽大鳞片，在本地属于常青观赏鱼。

吴明桉喜欢从幼鱼或鱼苗开始养起，慢慢看着龙鱼长大，成就感更强。

金龙鱼繁殖需要约半个篮球场大小的池塘，放入二三十条雌雄龙鱼，喂食时若某一条较不爱进食，可能是这条雄鱼嘴里已含着雌鱼产的卵，必须捞起单独放在一个玻璃缸，等待孵化成鱼苗后，雄鱼就会全吐出来，存活率大概有七成。

五六年大的龙鱼适合繁殖，一般寿命可达10年。

罗汉鱼



“无花纹”银绿金花罗汉鱼，少见而抢眼。（龙国雄摄）

鱼缸里一条比成人手掌稍大的“无花纹”（free marking）金花罗汉鱼，最吸引眼球。

等待罗汉鱼卵孵出鱼苗。（龙国雄摄）

吴明桉说，这种类少见，体色银绿 ，呈长方形，反应活泼，不像老鱼般行动缓慢。

他说：“这属于比赛等级的罗汉鱼，市场上很少有这么漂亮的。”

农场里养着好些不同品种的罗汉鱼，另一条雄罗汉鱼似乎受到惊吓而颜色稍微消褪。他说，只要把一条雌罗汉鱼放进去，雄鱼自然发挥天性与“男儿本色”，体色会逐渐恢复过来。

要让罗汉鱼原体色锦上添花，鱼缸背景颜色的对应，起关键作用。例如那条银绿的罗汉鱼，鱼缸背景色以白色对应，更能突显鱼的光彩，若用其他较暗的颜色，鱼的体色也会自然变暗淡。

金鱼



黑兰寿金鱼非常纯美，容易繁殖。（龙国雄摄）

吴明桉独爱黑兰寿金鱼（black Ranchu），几个鱼缸里饲养约20条黑兰寿，都是他亲手繁殖的后代，非常纯美。

黑兰寿外形非常吸引人，通体黑色，深受金鱼爱好者的喜爱。黑兰寿属于杂食性，对于食物、水质和水温的要求不是太高，属于较为容易上手饲养的观赏鱼。

他分享说：“这类金鱼繁殖容易，我把一个传统的蓝色拖把布置入鱼缸中，过不久，雌金鱼在里头产卵，我就马上捞出拖把布，放到另一个缸里，打足氧气，放几点蓝药水（methylene blue）以预防霉菌滋生而影响幼苗成长。”

地图鱼



地图鱼有橙黑、橙白，还有比较少见的柠檬黄。（龙国雄摄）

吴明桉说：“我父亲买给我的第一条观赏鱼是Oscar fish，非常有纪念意义。我这里也养几条不同品种的地图鱼，有橙黑、橙白，还有比较少见的柠檬黄。”

地图鱼生长迅速，坚强耐养，是热带鱼中体形较大的一种鱼，在适宜自然条件下可达30公分长。地图鱼属慈鲷科鱼，大多有领地性，小缸饲养较困难。

七彩神仙鱼



七彩神仙鱼色彩斑斓，美不胜收，素有“热带鱼王”美称。（龙国雄摄）

七彩神仙鱼体色丰富多变，色彩斑斓，有基本色的红七彩、棕七彩、蓝七彩，其他有以红、黄、蓝、绿、黑、棕、白、紫色等为点缀，美不胜收，素有“热带鱼王”的美称。

七彩神仙鱼风度优雅，游姿曼妙。喜弱酸性软水，水草丰茂、木石叠障的幽静水域。

与其他观赏鱼比较，七彩神仙鱼不易饲养，对水质要求比较高，建议用90公分大的鱼缸饲养。

大缸中若发现雌雄鱼一直形影不离，可捞起放在独立缸内，等待雌鱼产卵。繁殖时，雌鱼产卵，雄鱼守护，须注意雄鱼把卵给吞吃。这类鱼每两三个星期可繁殖一次。

养观赏鱼须注意事项

吴明桉分享饲养观赏鱼一些必须注意的事项：

饲养鱼料



观赏鱼饲料决定鱼是否长得健康，以及鱼的颜色。饲料分动物性、植物性、人工饲料。

吴明桉饲养的鱼类，如龙鱼或罗汉鱼，一年半载已长得壮硕肥大，这跟正确的喂食有关。他说：“无论哪一种鱼，跟养小孩一样，幼年时必须多加喂食，多摄取营养才会长得好。到中老年，活动力降低，喂食自然少一些。”

另外，避免喂食过量，导致鱼缸水的亚硝酸盐（nitrite）过高，使鱼的血红蛋白的输氧能力下降，鱼鳃肿胀，摄食减少，生长缓慢，疾病增多。

吴明桉说：“我给鱼喂食主菜和甜品，主菜是人工干料，吃完后可享受甜品，那是水丝蚓蠕虫（tubifex worms），这是金鱼的甜品，龙鱼和罗汉鱼的甜品是新鲜的虾，我切小块让它们享受。”

干饲料较安全，少含病菌；鱼吃活饲料，生长速度快一些。但是，吴明桉不喜欢给金龙鱼或罗汉鱼喂养活饲料如小鱼、小青蛙等，于心不忍。

鱼生病

观赏鱼生病，须要把病鱼隔离。疾病分体内与体外：

体外：白点病最常见，一般处理法是在鱼缸里放入加热器，更换部分水，少喂食。

体内：浮肿（dropsy）是鱼体腔或组织内液体积聚引起的体征，可在鱼鳞、眼睛或腹部等部位发生，表明许多潜在疾病，包括细菌感染、寄生虫感染或肝功能障碍。同样，不喂食，放入药物，加热器，每两三天更换两三成的水，病况一般会改善。

更换清水



养鱼先养水。

由于吴明桉采用基本的过滤系统，每个鱼缸每周必须更换三次水，每次更换半缸。首先，必须过滤和注入氧气24小时，之后导入鱼缸中。若在家里须要更换鱼缸的水而又懒得预先盛水过滤，可直接从水龙头灌注自来水，每次约10%，之后换水时可逐步增加水量，让鱼缸的鱼慢慢习惯水性，需要时可加入抗氯药物。

另外，在农场的土池里，他还饲养许多锦鲤，属于放养状态，不像鱼缸里的观赏鱼那般需要每天换水与费心照顾。他说，养鱼跟养狗一样，可以结交志同道合的鱼友，这是非常健康的爱好。