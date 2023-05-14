知错能改，善莫大焉；孩子说谎，如果懂得认错悔改，父母都能原谅，给予重新来过的机会。儿童教育心理学家黄明烈博士指出，认错并不是损失，可提升个人成长与涵养，让自己更小心处事待人，避免再次犯错。

两周前，有人在TikTok发布一系列的证据，指认毕业自莱佛士书院的19岁英文补习老师林可心（音译，Brooke Lim）的作文存在抄袭行为。举报视频中，列出林可心的作文与原版小说“Wintergirls”原文的相同之处。此外，另指她有八篇作文都含有大量抄袭部分，取自五本不同书籍。

五天后，林可心在社交媒体账号上公开承认抄袭而致歉。

我们晓得“知错能改，善莫大焉”的道理。孩子说谎犯错，如果认错悔改，父母都能原谅，给予重新来过的机会。有时候，认错的时间点是关键。这里，想谈谈儿童与青少年的“认错教育”。

须了解为何要认错

儿童教育心理学家黄明烈博士指出，人类进步的一个重要步骤，是找出导致失败的原因。在实验室中的失败，无须对化学原料致歉，若要成功，须要知道失误在哪里。

人际关系中的失误或错误，会伤害或欺骗他人，涉及道德层面的对错之分，有人因而蒙受伤害或亏损。所以，需要道歉与认错，而这种认错教育应当从小开始教育。

黄明烈博士：孩子总出现偷、贪、骗等坏行为，不认错，不悔改，这一生能走多远？（受访者提供）

他说，一位美国教育心理学专家跟他分享经验。“她说，一次发现一个小学生的作业题做错，于是问学生为何做错。没想到，学生回答是：‘老师我知道错了，我不应该偷改分数。’她并不晓得学生修改分数，反而这个学生先招认。”

后来学校考试，原则是作弊、抄袭者，成绩归零。同样这个学生被发现考试偷看，成绩归零。他的母亲向学校求情让孩子重考。

黄明烈说：“这位教育心理学专家告诉我，当她重新看这孩子的学校记录，每次犯错都会在第一时间认错，他母亲也经常为他求情，每次都轻易过关。”这一回，她决定保留处罚，让孩子的考试科目成绩归零。这个母亲认为学校缺乏人情味，甚至无情。

他指出，这母亲与孩子都不晓得认错的意义。只是借用 “认错”推卸所犯的错误，认为已认错，为何还要被处分？结果使这孩子屡屡犯错。

如果走路总跌倒，不调整好走路姿势，结果将继续过着踉踉跄跄的一生。如果孩子总出现偷、贪、骗等坏行为，不认错，不悔改，不纠正，这一生能走多远？无论是什么错误，没改过就不会进步。

不认错的原因

随便认错不好，一些人犯错而不肯认错，也一样不好。黄明烈分析人们不肯认错的原因：

一、可能他没错，不要被冤枉，情有可原。

二、他不认为自己有错，为什么被别人打而不能还手？有时孩子不明白某些行为是不正确的，需要加以解释。

三、自尊作祟，尤其在朋友面前要认错，面子搁不下，虽然知错却不愿承认，极力维护自尊。

四、害怕受处罚与面对后果。

前三项需要家长细心和耐心协助孩子明白认错的道理，基本上较易处理。

第四项需要家长坚定立场，所有处罚并非临时添加，事前孩子已知道，如果触犯这些行为将受到处罚。若已多次警告仍是触犯，家长须让孩子面对后果。

黄明烈说：“这好比法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；在本地贩毒，处以死刑。若要以身试法，后果自负。”上得山多终遇虎，希望存侥幸心理躲避后果并不可取。父母要让孩子知道，有时后果必须附上无法回转的代价，勇于面对后果的孩子，一般都很快吸取教训，改正人生。

他举生活中一个实例说，一个爷爷告诉孙女，如果要他送她上学，必须在清晨6点起床，迟了自己上学。一次，孙女迟醒，他坚持不送她上课，那一次之后，孙女再也不敢赖床。

有价值的道歉

现在面对后果，学习成长，总比孩子将来长大后在社会上面对的种种后果来得好，而且代价可能更巨大。黄明烈强调，有价值的道歉与认错，必须具备下列四个条件：

一、认知上

人们经常要求孩子做错事尽快道歉。有时，孩子说了“对不起”，却是心不甘情不愿的。这样的认错并无法达到“知错”程度。在他心中并不认为自己有错，是无奈被逼认错。

这是认错很重要的一步，需要时间耐心解释，让孩子知道错误背后的危险、坏处，可能带来的伤害，并且明白这是不该有的错误行为。具备认知上的认错，才算是知错。

二、感情上

当一个人口里说“对不起”，心里依旧喜欢做那件错事，明知故犯，这样认错不是真诚的。认错的人在情绪上会不喜欢所犯的错误，感到后悔、内疚。

三、意志上

犯错者须立志，下定决心不要再犯同样错误。如果孩子没立下心志，重犯概率比较大。

四、面对后果

教导孩子勇敢接受后果，牢记错误。

黄明烈指出，认错不但弥补受到伤害的人，也让犯错者的良心得以释放。认错并不是损失，可提升个人成长与涵养，让自己更小心处事待人，避免再次犯错。

知道别人犯错，也可警惕自己不要犯跟他人同样的错。要学习接纳犯错者，让他们有机会重新开始。

黄明烈说，不要自己执行公义的审判，要给予犯错者更多的怜悯与悔改空间。人非圣贤，孰能无过，自己犯错，也需要别人给我们机会重新来过。