线上宠物药房应运而生　照料毛小孩更便捷

疫情催生了网络服务，本地首个线上宠物药房“My Animal Dispensary”便是其中之一，提供处方递送和远程医疗，让护理宠物更简易。如今，上班族回返办公室工作，缺乏时间带宠物看兽医，对线上宠物药房服务的需求日益增加。

宠物在人们心中占有特殊地位，一些俨然已成为家庭里的重要一员。不幸的是，宠物被遗弃的情况不断上升，去年就增加37%，令人关注。

去年，动物与兽医事务组（AVS）共调查了310起宠物丢弃案件，这比2019年的230起、2020年的251起和2021年的225起有所增加。每年，防止虐待动物协会平均接获50至60起疑似被丢弃的宠物案件。

疫情后，不少养宠物的上班族返回公司，加上通货膨胀导致照顾宠物的成本上升，尤其是宠物生病动手术等医药费用，有时比主人的医药费还高昂，这些都是宠物遭遗弃的主要原因。