线上宠物药房应运而生 照料毛小孩更便捷 订户 林弘谕发布 / 发布 / 2023年7月2日 5:00 AM 陈宝云（右）和陈明婕顺应市场需求，创立本地第一家线上宠物药房。（受访者提供） 根据兽医处方单子，宠物主人能从线上购买宠物药品。（受访者提供）字体大小:小中大疫情催生了网络服务，本地首个线上宠物药房“My Animal Dispensary”便是其中之一，提供处方递送和远程医疗，让护理宠物更简易。如今，上班族回返办公室工作，缺乏时间带宠物看兽医，对线上宠物药房服务的需求日益增加。宠物在人们心中占有特殊地位，一些俨然已成为家庭里的重要一员。不幸的是，宠物被遗弃的情况不断上升，去年就增加37%，令人关注。去年，动物与兽医事务组（AVS）共调查了310起宠物丢弃案件，这比2019年的230起、2020年的251起和2021年的225起有所增加。每年，防止虐待动物协会平均接获50至60起疑似被丢弃的宠物案件。疫情后，不少养宠物的上班族返回公司，加上通货膨胀导致照顾宠物的成本上升，尤其是宠物生病动手术等医药费用，有时比主人的医药费还高昂，这些都是宠物遭遗弃的主要原因。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 宠物 药物 诊所 宠样子 参加宠物派对 共享冰淇淋