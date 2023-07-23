新加坡足球队队长 球场学堂能攻能守

新加坡足球队队长哈里斯·哈伦是个孜孜不倦的运动员，三年前毅然回归校园攻读学士学位。在足球、学业和家庭之间取得平衡非易事，他却用行动告诉孩子们，追求事业的同时也能兼顾学业，两者并无冲突。

热爱踢球的小朋友，是否童年时已开始筑起成为国脚的梦想？

对新加坡足球队队长哈里斯·哈伦（Hariss Harun，33岁）而言，他六岁开始踢足球，15岁成为少年队队长，确实美梦成真。

哈伦说：“我是三个兄弟姐妹中的老大，从小受到爸爸、叔叔和周遭环境的影响而喜欢踢足球。我们从一起看电视足球赛开始，之后长辈就带我们到现场观赛。我很爱踢球，当时只要在任何地方如组屋底层或游乐场，总能看到我和弟弟、表兄弟姐妹或邻居小孩一起开心踢球的身影。”那是哈伦童年的美好回忆。

然而，他的父母还是非常重视孩子们的教育，因此他从来没有忽略学业，即便后来投入全职足球生涯，仍不忘继续在教育上不断鞭策自己。他说，离开学校那么多年，要重新调整步伐，回归校园，开始全日制的学位课程，心里不无忐忑。

为孩子树立榜样

哈伦分享说：“重新踏入校园，第一个原因是想给三个儿女树立一个好榜样。我想告诉他们，在追求热衷的事业时，也同时可以继续深造学习，两者并无冲突。”

第二个原因则是，哈伦在2020年因受伤而不得不休息一段时间。当时全球正遭受冠病疫情的严重打击，引发哈伦对未来很多反思，包括家庭和三个年幼孩子的未来计划。

哈伦在本地私立学府PSB学院攻读商业和市场营销学士学位，今年7月顺利毕业。他对自己的成绩感到自豪，尤其给予孩子们树立了良好榜样。

他说：“我相信学习是终生的旅程，只要拥有一颗愿意的心，重新拾起步伐前进，就不会太迟。我希望这也能激励其他家长，不仅为自己，也为孩子树立一个好榜样。”他相信孩子会从他身上学习到自律精神和信守承诺，这是一种软技能，可伴随他们走得更远。

疫情期间与孩子相隔两地

在足球、学业和家庭之间取得平衡不是容易的事。哈伦说：“由于孩子还小，总爱粘着我和太太，每当我在房间温习功课的时候，他们喜欢敲门叫我出去陪他们。妻子、父母和岳父母对我的帮助特别大，他们花时间帮忙照顾孩子，我由衷感激。”这期间，最具挑战的是上课和足球训练，如果遇到赛事，他就必须牺牲上课时间，最后才努力迎头赶上。

在求学或比赛中，要扮演好父亲的角色很不容易，难免会缺席孩子的一些重要活动。虽有遗憾，但是现代科技的方便至少减少心里的歉疚。他说：“若在国外参赛，我们可以通过视频通话，拍照留下重要的记忆，这是跟孩子保持密切联系与陪伴的方式。

“记得在疫情期间，我在马来西亚参加赛事与训练。由于封锁近九个月而无法回国，那时错过了孩子的生日庆祝会和一些重要活动，只能每天通过视频和家人孩子保持联系。”他感激妻子的善解人意与无私付出，即是他成功的坚强后盾。

身为国脚的同时，不妨碍哈伦继续往更高的教育水平冲刺。（FAS网站）

是否希望儿子长大后也能成为专业足球员? 哈伦不假思索地点头。他认为踢足球不仅在场上，也在场外教会他许多价值观，以运用在实际生活上。他相信足球能帮助儿子建立同样的价值观。他说：“不过，我不会强迫他们踢足球，我想让他们热爱足球，自然发展。如果他们最后立志把它当成专业，我会尽我所能给予支持。”

别把机会视为理所当然

在价值观上，他希望孩子永远保有诚实的美德，诚实面对自己和他人，同时不要把一切事情视为理所当然。这是他在足球生涯早期学到的功课。

哈伦提起15岁时的一件事：“那时，我当上了少年足球队的队长，至今还清楚记得那天所发生的事。比赛开始不到5分钟，教练就把我换下来，因为我没有发挥出全部力量和能力，要我直接回家。我离开赛场，一路哭着回家，既困惑又失望。”18年过去了，这件事仍然是刻骨铭心的痛苦回忆，总是提醒他不要把别人给予的机会视为理所当然，每做一件事都要全力以赴。

拥有商业和市场营销大学学位的哈伦，希望能为本地的足坛发展做出怎样的贡献？他的最终目标是能在体育管理领域有所发挥，从而进一步发展事业，为足坛贡献。他指出：“简单来说，首先是要将所学的球技和知识传授给年轻球员，帮助改善本地足坛现状，最终希望把本地足球带上国际舞台。这是数十年来新加坡人的愿望，希望有实现的一天。”人需要有梦想，那是一件很美好的事。