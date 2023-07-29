参加“UKids亲子厨艺大比拼”　与孩子联手烹煮美食

想和你的孩子一起联手大展厨艺吗？机会来了！《优1周》将在8月12日（星期六）于榜鹅水滨坊（Waterway Point）的户外广场The Cove举办一场“UKids亲子厨艺大比拼”！

“UKids亲子厨艺大比拼”鼓励家长和孩子一起通过烹煮美食来增添亲子乐趣，参加条件很简单：一名家长配对一个孩子（5岁-12岁），在活动上联手炮制一道和国庆日有关联，或是本地小吃、红白颜色等主题美食。此外，参赛者也必须采用赞助商提供的指定食材来发挥厨艺。

有意报名的读者，请把个人资料（家长和孩子）、联络电话、食谱，电邮到 uweeklypromo@sph.com.sg；截止日期是8月4日（星期五），询问电话：6319 2417。

除了有亲子厨艺比赛，当天，节目主持人林翠芳也会和大家分享亲子贴士；其他精彩节目还有本地著名美食博客Miss Tam Chiak的烹饪示范和有奖问答游戏。在活动现场，赞助商的摊位也会推出多种优惠价的食品，让大家度过一个愉快的周末！

“UKids亲子厨艺大比拼”的奖品非常丰富，总值约$6500。活动当天将会选出冠亚季军和5名优胜奖。评审团包括林翠芳、Miss Tam Chiak、《优1周》和水滨坊的代表，他们将根据味道、摆盘、创意来评分。

《优1周》也邀请现场公众一起参与投票选出优胜者。有意参与投票的读者，请预先上网：event.sph.com.sg/Ukidscookout0823报名。首100位报名的读者，将可获得一份价值超过$50的礼包。欲知更多详情，请上官网：uweekly.sg。

UKids亲子厨艺大比拼