孩子“第一考” 家长并肩打气 赏罚宜有度

中小学的年中考试从今年起取消,年终考试变成了大多学生一整年的“考验”。孩子备考压力大,家长可扮演怎样的角色?教育专家建议,在备考路上,家长应与孩子同行。家长也可依孩子的个性喜好,制定赏罚制度,鼓励他们进步。

9月假期到了尾声,开学后进入第四学段,正是考试季节。准备小六或中四会考的学生准备最后冲刺,其他年级的学生也要准备年终考试;小学一二年级的学生则没有考试。

教育部宣布从2023年起,取消中小学的年中考试,以腾出更多时间让学生探索学习乐趣,减少对考试的偏重。这么一来,年底的考试变成了大多数学生一年一度的“考验”。学生们应该怎样备考,家长又如何从旁指导和鼓励?

养成良好学习态度

家长吴淑贤(42岁)的儿子今年念小学六年级,已在积极准备来临的小六会考。她认为家长帮助孩子备考的策略关键是:掌握时间管理和学习规律。

她说:“一般孩子的专注力比较短,所以应该教导他们轻重之分,先完成功课,然后才玩乐。我鼓励儿子给自己设定时间表,列出该完成的事项,分配好时间,比如下午做功课,晚上才玩电子游戏。”

吴淑贤认为,良好的学习态度和习惯应该从小培养,因此她平时也给念小一的女儿布置作业。她说:“小学一年级没有考试压力,但我觉得还是应该养成学习的规律。我给的是一些简单的作业,即使她没有完成,也可从中慢慢养成一个学习规律,知道平日要温书复习,不是等到最后一分钟。”

可通过小测验了解进度

《联合早报》今年6月报道,有补习中心推出模拟考试,让家长掌握孩子的学习程度,帮助孩子应付年终考试。有业者反映,家长对这类模拟考试的需求强劲,今年的需求增加两到四成不等。

从事教育工作30年的向日葵能量馆创办人王国英受访时说,少了年中考试,等于少了应考经验,有的学生反映面对年终考试时,反而压力加倍,一些家长也担心孩子不熟悉考试格式。

他说,学习是一个循序渐进的过程,“虽然我个人觉得应该有定期考试,但平日也可以通过小测验或作业,了解孩子的学习进度。”

有些孩子吃软不吃硬

所谓因材施教,在备考过程中,家长不妨根据孩子的性格来制定“应考方针”。

向日葵能量馆创办人王国英认为,家长可以多鼓励和提醒孩子,减少批评。(受访者提供)

王国英说:“有的家长主张赏罚制度,但同一个做法未必适用于每个孩子,是威迫还是利诱,应视孩子的个性而定。”比如要惩罚的话,也要看孩子是吃软还是吃硬。

奖赏方式可根据孩子的喜好。他说:“比如孩子表现好,父母可以带他去大吃一餐,或带他到想去的地方游玩,投其所好。”

有的家长会以电子产品的屏幕时间(screen time)作为“奖赏”,但王国英认为,现代学生平日做作业或玩游戏时,已有不少屏幕时间,无须增多;考试期间,可限制孩子的屏幕时间,比如手机游戏只可玩30分钟。

当孩子的啦啦队长

教育和学习的环境随时代改变,现代学生的学习方式和压力,也与过去有别。与其以“我是过来人”的姿态来管教,家长不妨在备考路上与孩子同行,当他们的啦啦队长。

●多说鼓励的话

西方有一句谚语:鼓励赞美就像是灵魂的氧气(Encouragement is the oxygen of the soul)。每个人都需要被鼓励,也有值得鼓励之处。

王国英建议,看到孩子犯错,或未达到要求时,家长可以换个角度来提醒孩子,鼓励他继续努力。他说:“看到别人犯错,我们容易给予批评,但若换成一个提醒,应该注意哪些地方,如何进步,说话的语气也会不同。”

平时,看到儿子有进步,吴淑贤会鼓励他。她说:“我尽量不过度批评他的缺点,或质问为什么作业写得不好。如果老师反映说,孩子最近上课比较专心,我会告诉孩子这些正面的反馈,鼓励他更上一层楼。”

教育部的网络平台,如“家长指南”(Parent Kit)也提供一些应考贴士,供家长参考;比如建议家长把焦点放在孩子备考的过程,肯定他们的努力,而不是只看最终成绩。

●鼓励孩子运动放松身心

王国英说,备考温书之余,父母应鼓励孩子多到户外运动,放松身心。比如到附近的公园跑步、散步、游泳,打羽毛球、乒乓等,可一家大小参与。

此外,确保孩子有充足睡眠和均衡饮食也很重要。