孩子“第一考” 家长并肩打气 赏罚宜有度

中小学的年中考试从今年起取消，年终考试变成了大多学生一整年的“考验”。孩子备考压力大，家长可扮演怎样的角色？教育专家建议，在备考路上，家长应与孩子同行。家长也可依孩子的个性喜好，制定赏罚制度，鼓励他们进步。

9月假期到了尾声，开学后进入第四学段，正是考试季节。准备小六或中四会考的学生准备最后冲刺，其他年级的学生也要准备年终考试；小学一二年级的学生则没有考试。

教育部宣布从2023年起，取消中小学的年中考试，以腾出更多时间让学生探索学习乐趣，减少对考试的偏重。这么一来，年底的考试变成了大多数学生一年一度的“考验”。学生们应该怎样备考，家长又如何从旁指导和鼓励？

养成良好学习态度

家长吴淑贤（42岁）的儿子今年念小学六年级，已在积极准备来临的小六会考。她认为家长帮助孩子备考的策略关键是：掌握时间管理和学习规律。

她说：“一般孩子的专注力比较短，所以应该教导他们轻重之分，先完成功课，然后才玩乐。我鼓励儿子给自己设定时间表，列出该完成的事项，分配好时间，比如下午做功课，晚上才玩电子游戏。”

吴淑贤认为，良好的学习态度和习惯应该从小培养，因此她平时也给念小一的女儿布置作业。她说：“小学一年级没有考试压力，但我觉得还是应该养成学习的规律。我给的是一些简单的作业，即使她没有完成，也可从中慢慢养成一个学习规律，知道平日要温书复习，不是等到最后一分钟。”

可通过小测验了解进度

《联合早报》今年6月报道，有补习中心推出模拟考试，让家长掌握孩子的学习程度，帮助孩子应付年终考试。有业者反映，家长对这类模拟考试的需求强劲，今年的需求增加两到四成不等。

从事教育工作30年的向日葵能量馆创办人王国英受访时说，少了年中考试，等于少了应考经验，有的学生反映面对年终考试时，反而压力加倍，一些家长也担心孩子不熟悉考试格式。

他说，学习是一个循序渐进的过程，“虽然我个人觉得应该有定期考试，但平日也可以通过小测验或作业，了解孩子的学习进度。”

有些孩子吃软不吃硬

所谓因材施教，在备考过程中，家长不妨根据孩子的性格来制定“应考方针”。

向日葵能量馆创办人王国英认为，家长可以多鼓励和提醒孩子，减少批评。（受访者提供）

王国英说：“有的家长主张赏罚制度，但同一个做法未必适用于每个孩子，是威迫还是利诱，应视孩子的个性而定。”比如要惩罚的话，也要看孩子是吃软还是吃硬。

奖赏方式可根据孩子的喜好。他说：“比如孩子表现好，父母可以带他去大吃一餐，或带他到想去的地方游玩，投其所好。”

有的家长会以电子产品的屏幕时间（screen time）作为“奖赏”，但王国英认为，现代学生平日做作业或玩游戏时，已有不少屏幕时间，无须增多；考试期间，可限制孩子的屏幕时间，比如手机游戏只可玩30分钟。

当孩子的啦啦队长

教育和学习的环境随时代改变，现代学生的学习方式和压力，也与过去有别。与其以“我是过来人”的姿态来管教，家长不妨在备考路上与孩子同行，当他们的啦啦队长。

●多说鼓励的话

西方有一句谚语：鼓励赞美就像是灵魂的氧气（Encouragement is the oxygen of the soul）。每个人都需要被鼓励，也有值得鼓励之处。

王国英建议，看到孩子犯错，或未达到要求时，家长可以换个角度来提醒孩子，鼓励他继续努力。他说：“看到别人犯错，我们容易给予批评，但若换成一个提醒，应该注意哪些地方，如何进步，说话的语气也会不同。”

平时，看到儿子有进步，吴淑贤会鼓励他。她说：“我尽量不过度批评他的缺点，或质问为什么作业写得不好。如果老师反映说，孩子最近上课比较专心，我会告诉孩子这些正面的反馈，鼓励他更上一层楼。”

教育部的网络平台，如“家长指南”（Parent Kit）也提供一些应考贴士，供家长参考；比如建议家长把焦点放在孩子备考的过程，肯定他们的努力，而不是只看最终成绩。

●鼓励孩子运动放松身心

王国英说，备考温书之余，父母应鼓励孩子多到户外运动，放松身心。比如到附近的公园跑步、散步、游泳，打羽毛球、乒乓等，可一家大小参与。

此外，确保孩子有充足睡眠和均衡饮食也很重要。