远离赌海 妻子照亮回头路

郭全新曾经身陷赌海，前后输掉五六十万元，连马来西亚的两栋房子也变卖掉。女儿对烂赌的父亲深感失望，唯有妻子始终不离不弃。最终他在戒赌中心的帮助以及家人的扶持下，脱离赌海，并以过来人身份辅导赌友。

坐在身边的郭全新（57岁），外表像个好好先生，脸上常挂微笑，很难想象他曾身陷赌海，输掉马拉西亚的房子。后来，他举家来新加坡开始新生活，但是他依旧无法摆脱赌瘾。

1990年，20多岁的郭全新到本地从事建筑业，当时身边有很多喜欢赌博的朋友，他偶尔小赌怡情，却没想到已埋下赌博的种子，自此泥足深陷。

郭全新在本地打滚约10年，养活住在马来西亚的妻子和三个女儿。2000年，他被公司裁退，辗转到印度尼西亚工作，七年后回新。他说：“那时手头较宽裕，从小赌到开始上网赌博，在家里也光明正大地玩，太太也知道，其实这就好像春节赌博一样，玩玩而已。”

郭全新从网上赌球，之后赌马，上赌场和赌船等搏杀，都是因为身边有余钱，加上赌徒贪财的心理作祟。他说：“网上赌博不像到马场赌马，钱输完就回家。由于当时收入不错，卜基给我的赌盘信贷额很大，随时一按就有钱可赌，一个星期累积下来很轻易地输掉两三万元。”

那是一个很可怕的陷阱，控制着赌徒贪婪不愿服输的心理，越赌越大，也越输越多。他前后输掉五六十万元，连马来西亚的两栋房子也变卖掉，依旧负债累累。

赌性不改债台高筑

2013年，郭全新跟妻子商量后，决定搬来新加坡居住，也算是逃赌债，一家人暂租一间主人房，留下小女儿在马来西亚寄宿，继续读中学。

大女儿和二女儿希望爸爸能戒赌，帮郭全新找到一家戒赌中心接受辅导，但是他知道心里的赌魔挥之不去。

郭全新说：“2014年，我欠下新加坡几家银行的信用卡债约务五六万元，只好分期摊还。不过赌性不改，还跑去借大耳窿，希望拼几把，能把买房的首期款项赢回来。最后，债台高筑，大耳窿找上门，搞到鸡犬不宁。”女儿对烂赌的父亲非常失望，劝妈妈离开这个男人，或许日子会好过一些。但是，他的妻子不离不弃，即便面对这种景况，仍愿意给他改过的机会。

每月必给小女儿生活费

郭全新身旁的妻子黄桂玲说：“我的女儿已经对父亲完全失去希望与信心，但是我告诉她们，如果连你们都不原谅爸爸，那他一定没救了。只有我们能帮助他重新振作起来。”面对一个长期嗜赌的丈夫，她似乎看不到回头的岸，但是心中愿意举起一盏明灯，静静等候丈夫找到回家的路。

面对没有明天的生活，她泪水已干，也曾萌起自杀念头，但是想到三个女儿，她总提醒自己必须咬紧牙关，盼望丈夫改过自新。

黄桂玲说：“他虽然好赌，负债不少，但是每个月都确保支付500元作为在马来西亚读书的小女儿的生活费，从来不缺，让我看到这个男人作为一个父亲的好。”

除了在建筑公司担任项目经理，郭全新也兼职当建筑监督员，同时当中介推荐朋友找工作，从中赚取佣金，每个月的收入相当可观。很多时候，他心里总想着为何要搞到居无定所，让妻女受累。他告诉自己必须痛心悔改。

下决心与赌博划清界限

2013年，郭全新一家申请成为新加坡永久居民，也下定决心到戒赌中心接受辅导与戒赌。他后来还买下第一间五房式组屋。前后经过五年，他才成功戒除赌瘾。三年前，他总算还清所有债务，无债一身轻。虽然身边仍有许多赌友，但是他知道不能给赌博留地步。

他说：“赌徒说永不再赌，其实他们每天都面对试探，自己必须下定决心不再碰任何赌博，身边不留余钱。我每个月的薪水都交给妻子，她也为我申请赌场禁门令，这些都是帮助我远离赌海的方式。”

王宝婵：辅导赌徒时，必须一再地确保他们有一颗悔改的心，明白复赌的风险。（特约伍书永摄）

一线希望事工资深辅导员王宝婵说：“我们辅导过无数染上赌瘾的个案，几乎每个赌徒都有复赌的现象，这跟吸毒者不太一样，他们只是伤害身体，影响个人较多，但是赌徒牵涉的债务很大，很容易搞到家庭破裂，妻离子散。”因此，辅导赌徒时，必须一而再，再而三地确保他们有一颗悔改的心，否则像郭全新开始来接受辅导时，只是应酬了事，没有下定决定跟赌划清界限，很容易被身边赌友拉着走。

她说：“郭全新身边有很多赌友，而且他觉得亏欠太太，希望利用赌博赚快钱，能买一间房子给家人住作为补偿，但是无形中反而助长了赌博的欲望。”

王宝婵认为家人的支持是帮助赌徒重新振作起来的关键，因为必须重新修复关系，建立信任。另一方面，必须让赌徒了解复赌的风险，如所接触的人和工作。接受辅导之外，赌徒也必须参加互助小组，互助自强，彼此扶持，充当义工帮助他人，这也是帮助自己的方式。

郭全新加入一线希望事工当义工，以过来人身份与赌友分享如何从赌海中挣扎求生，开展新生活。

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