全职奶爸放柔身段当家带娃

女儿出世后，谢蕊全卸下教职，当起全职爸爸，打破“男主外女主内”的刻板印象。他希望见证并参与女儿成长的“里程碑”，在教育上，也跟太太的严厉相反，会放柔身段，以父亲的视角培养跟女儿的感情和默契。

每天早上，谢蕊全（32岁）都会带着15个月大的女儿到户外晨运，晒晒阳光。下午，他会给女儿讲故事、唱儿歌，傍晚到公园骑脚踏车，然后一起接太太下班。给女儿喂奶换尿片，也是他一手包办。

这是谢蕊全这名全职爸爸的日常。女儿出生后，他就决定放弃工作，全身投入家庭当起奶爸。

他说：“我不想错过孩子的成长，她一天天长大，每一个阶段都是‘里程碑’，我想见证和参与其中。我是家中独子，从小就了解父母在家扮演的角色有多重要，以及父母对孩子的成长有多大影响。现在我成为父亲，觉得亲力亲为照顾孩子是应该的。”

身为全职爸爸、家庭煮夫，难免会面对世俗的眼光，有朋友对谢蕊全的决定感到好奇与不解，但他认为亲子时光宝贵，不容错过。女儿早上睡醒后露出的微笑，踏出第一步学会走路的跌撞，这些生活点滴看似平凡，却让谢蕊全觉得很有意义。

在社媒分享亲子互动

为更好地记录这些美好时光，也为了跟其他为人父母者分享交流育儿经，谢蕊全以@growwithagnes为帐号，开通不同社交媒体平台如YouTube、TikTok、Instagram等，上载照片和视频。互联网上的亲子互动内容不胜枚举，但从爸爸视角出发的较少，像谢蕊全这种颠覆“男主外女主内”传统观念的新手爸爸，更属少数。

谢蕊全喜欢户外运动，经常带着女儿去骑脚踏车、游泳、踏青。他把父女欢乐相处的日常放上网，有时还会剪辑成趣味视频。比如世界一级方程式大奖赛在新加坡举行期间，他拍摄女儿开小玩具车的画面，剪辑成赛车手备战过程。他笑说：“我蛮有幽默感的，女儿也是个开心果，拍摄内容因此比较轻松好玩。”

谢蕊全打理家务，也鼓励女儿一起“做家务”。（受访者提供）

其他上载的内容属知识分享，如：婴儿主导式断奶（baby led weaning）、婴儿口腔健康护理等。

父亲投入家庭好处多

有越来越多男性选择走入家庭，当起全职爸爸。美国儿科学会（American Academy of Pediatrics）研究显示，父亲积极投入家庭，对孩子的整体身心健康有正面作用，好处不少。

在传统既定印象中，父亲形象总是严肃的，不苟言笑，与母亲柔和的教育方式不同。谢蕊全说，在这点上，他和太太也“反其道而行”：太太比较严厉，他则属柔和派，认为与孩子培养感情和默契比较重要。

作为新手爸爸，谢蕊全形容自己在边做边学，他说：“我之前从事教育工作，现在带孩子，会参考不同育儿专家的做法。比如我会在日常生活中融入具教育性游戏，寓教于乐。”

据谢蕊全观察，女儿性格外向，动作技能（motor skills）发展良好。“这可能和我们经常外出活动有关，我也会根据她不同的成长阶段，选择适合她的玩具。”近期，他特地选购了适合幼儿的小提琴、钢琴和玩具车给女儿，而女儿也特别喜欢“开”着小车玩耍。

谢蕊全说：“女儿长大后或许不会记得爸爸给她换过多少尿片，但会记得爸爸温暖的怀抱。这也会影响她日后的择偶条件，以及对另一半的看法和要求。就像我到现在都忘不了和父亲在一起的温馨时刻。小时候父母带我出国，天气很冷，爸爸给我穿上他的外套。那一刻的温暖，我至今难忘。”

全职爸爸需要亲友支持

无论是全职爸爸还是全职妈妈，要全天候打理家中大小事务，还得养儿育女，并非易事。除了体力和精神的付出，也要另一半和亲友的支持。

谢蕊全根据女儿成长的不同阶段，给她选择合适的玩具。（受访者提供）

谢蕊全说：“我和太太很重视家庭生活，希望生育更多孩子。未来，我希望能在每个孩子年幼时，都能花时间陪伴他们成长，这点也得到太太的支持。”

要实现全职爸爸梦，谢蕊全坦言需要有更好的财务规划。目前，他正尝试开设电商平台，售卖儿童玩具；待女儿18个月大上托儿所后，他也许才会考虑重返职场。