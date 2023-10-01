建立互信　当孩子网络“守门人”

数码时代，儿童和青少年沉迷网络已不是新鲜事。为免年幼心灵遭受网络危害，网络安全显得尤为重要。身为父母，应从小与孩子建立互信，留意孩子的网络安全，教导他们从可靠渠道接收正确信息，避开潜藏陷阱与危害。

现代孩子花在网上的时间越来越多，由于陷阱处处，网络安全问题变得比以往任何时候都更为复杂。

谷歌新加坡最近发布亚太区儿童和家庭网络安全调查报告，报告指出，在过去一年里，本地每两个孩子中就有一人在网上接触到内容不良信息，其中有55.4%是虚假信息、50.7%是诈骗广告和垃圾邮件、48.7%是暴力内容。

报告也指出，现在孩童花在网上的时间更长，有五分之四每天花一到六个小时在网上学习和娱乐。

会计师廖慧琴（54岁）就深刻感受到父母对孩子沉迷网络的无力和无助感。她育有两个儿子，一向学习很好，但大儿子10岁时开始迷上电脑游戏，自此成绩一落千丈，虽勉强念完初级学院，但成绩无法达到进入本地大学的门槛。服完兵役后打工，儿子三天打鱼两天晒网，年近30仍一事无成，让她忧心忡忡。过去两年，儿子热衷于网上短期投资项目，曾赚到钱，但也受骗了几回。

蛰居族少年身心受影响

飞跃社区服务高级副主任黄颖俐：网络资讯内容未经审核，孩子容易受不实信息欺骗。（受访者提供）

飞跃社区服务高级副主任黄颖俐说，现在的儿童和青少年喜欢使用TikTok和Instagram等社交媒体，信息容易消化，一些富有教育意义；在社交平台上，年轻人可以跟好友沟通、娱乐，是减压的方式之一。但网络资讯内容未经审核，心智尚未成熟的孩子容易受不实信息的欺骗与伤害。

她说：“最近有人冒充心理卫生学院教授，在网上给病人开处方，很多人误信受骗。”

黄颖俐分享一名中学生个案，让家长提高警惕。一名16岁男生三年前成为“蛰居族”，把时间花在社交媒体、网上游戏和论坛上，以满足个人乐趣，并从中找到认可、归属感和成就感。

所谓“蛰居族”，即经常窝在房里不上学，不上班，不参与社交，过着封闭生活为期超过六个月的人，而精神疾病并非导致其隐蔽生活的主因。

黄颖俐指出，蛰居族越来越多，像上述这名中学生，因长时间自我封闭而受到各种负面影响。

影响一：自残行为和抑郁症

这名男生在社媒和网络玩游戏时，经常会因为玩得不好而受到其他玩家粗暴恶劣的对待。长期下来，他的自尊心受到严重打击，产生消极思想、自杀念头和自残行为。他害怕社交，16岁时便患上抑郁症。

影响二：睡眠困扰和辍学

虽受到网络欺凌，但男生仍无法自拔，他最终在网络游戏中赢得漂亮胜仗，开始拥有许多粉丝。网络社区成为他的一切。他的世界观与社媒内容紧密联系在一起。比起学校和现实世界，网络世界给了他更大的归属感、认同感和成就感。他更加沉迷于上网，严重影响睡眠，不但经常逃学，后来还辍学。

影响三：暴力行为

成为蛰居族后，男生花很多时间看YouTube的暴力视频，性格变得易怒，对世界产生消极看法。家人试图把他的手机拿走，以阻止他过度使用，结果他暴力相向。他和家人的关系越来越差，冲突也越来越多。

建立亲子互信关系



黄颖俐指出，现代孩子都在数码世界里长大，家长对于孩子使用科技产品的规则和期望必须不断调整、改变。谷歌调查显示，一半家长表示很难找到合适的时间跟孩子谈论网络安全，原因何在？

家长必须在孩子幼年时，开始培养亲子关系中的互信。（iStock图片）

黄颖俐说，家长必须在孩子幼年时开始培养亲子关系中的互信，这不是朝夕能完成的事，需要通过沟通、磨合而建立起来。一旦亲子间的互信有了，孩子长大面对问题时，便会敞开心扉跟父母交谈。“父母应拨出固定时间，跟孩子聊天，了解他们每天的生活，养成良好的家庭沟通习惯。忙碌不是推脱的理由。”

家长应从孩子小时候便关注他们的网络安全，跟孩子一起谈论网络信息的可信度，帮助他们了解哪些渠道是正确信息来源，哪些潜藏陷阱与危害。

网络安全管控工具



家长可利用谷歌网上工具和产品，更好地管控孩子安全上网：

·通过Family Link和SafeSearch，限制适龄内容；在默认情况下，18岁以下用户不可使用该功能，这有助于过滤不当、暴力和成人内容。

·启动New Blurring Setting设置，自动模糊出现在搜索结果中的图像，比如成人或暴力图片。

·Digital Safety Resources和Be Internet Awesome Program提供免费资源，教导孩子数码世界的安全和基础知识。