让孩子在餐桌上学会礼貌尊重

一家人围在餐桌前吃饭，重点是以礼相待。餐桌礼仪也是家庭教育的一部分，父母可以通过餐桌话题传达价值观，让小孩了解餐桌礼仪是对他人有礼。这有利孩子长期性格发展，提升人际关系和社交能力。

现代家庭用餐时，餐桌上除了饭菜，还有电子产品。这是越来越常见的情况，父母让小孩边吃边看视频或玩手机游戏，孩子乖乖把饭吃完，父母也不受干扰用餐。

“电子保姆”虽然能让小孩规规矩矩地在餐桌前吃饭，尤其在外用餐就不吵闹捣蛋，但孩子未必知道正确的用餐礼仪，父母应该如何教导呢？

餐桌礼仪，应该从小学起。无论是家人还是朋友，大家围在餐桌前吃饭，重点是以礼相待。一些好习惯涵盖言行举止，包括：吃饭前洗手、用餐保持良好姿势、打喷嚏或咳嗽要捂住口鼻、用餐时间不玩乐嬉闹、让长辈先动筷夹菜、嘴里有食物不说话、餐盘里有不爱的食物也不挑来挑去等。

专为儿童开办礼仪课程的Molly Manners负责人陈诗琳建议，家长不妨设“家庭规矩”，并以身作则，遵循所定下的做法。即使学前幼童年纪小，懵懵懂懂，但模仿和学习能力强，父母应做好榜样。

专门为儿童开办礼仪课程的Molly Manners负责人陈诗琳认为，餐桌礼仪和价值观有关，重点是以礼待人，相互关心。（受访者提供）

餐桌上应分享日常点滴

比如吃饭时，如果不要孩子使用电子产品，父母自己也应该把手机放在一旁，把集中力专注在家庭成员上，感受当下的亲子时光。吃饭聊天的话题可以天南地北，分享平日大小事，哪怕只是日常点滴但可以加深彼此的了解。

她说：“每名家庭成员上班或上学，生活所见所看都不同，吃饭时不妨说一说，相互分享，尤其聊一些开心的事。当家庭成员之间有效沟通，促进感情，电子产品渐渐就失去吸引力。”

餐桌教育，也是家庭教育的一部分，父母可以通过餐桌话题传达价值观。

陈诗琳说：“例如孩子测验或听写成绩佳，与其只是说考得好，父母可以肯定孩子付出的努力，称赞他勤奋，有学习目标。同样地，如果小孩在餐桌前表现得有礼貌，可以明确称赞他的行为，让他明白正确的餐桌礼仪表现。”

此外，家长可引导孩子，比如想取餐盘的某一样食物，应用礼貌用语提出要求；当有人递菜给孩子时应微笑道谢。

家长平时可通过图书给小孩说故事，传达餐桌礼仪的重要性，或用餐前提醒，循循善诱，让小孩了解餐桌礼仪是对他人有礼貌，彼此尊重关怀。

餐桌礼仪可从小学起，图为Molly Manners儿童餐桌礼仪课的活动照片。（受访者提供）

Molly Manners平日与学府合作课程，学校假期时也开办餐桌礼仪课，参与的小朋友们一起到餐馆吃饭，边吃边上课，实践所学。

要小孩学习餐桌礼仪，或许要经过一段时间教导和熏陶，不是一两顿饭的事，但整体有利孩子长期性格发展，懂得关心他人，提升人际关系和社交能力。

不同年龄阶段的孩子，家长可采用不同教导方式。例如六岁以下的学前儿童，集中力较短，无法在餐桌前久坐。陈诗琳建议：“父母可以设立一个奖励制度，比如好好在餐桌前吃饭，孩子就能做一件喜欢的事，看书或画画。”

小孩比较缺乏自律，有时难免玩得得意忘形，如果在餐桌前表现失当，父母应该如何反应？

陈诗琳认为，父母应当餐后私下一对一谈，纠正错误。在外用餐，有其他人在场，不适合当下责骂孩子，如果家长能幽默一句化解尴尬，气氛没那么僵。

亲子餐馆有助掌握餐桌礼仪

新加坡有不少适合带小孩用餐的亲子餐馆，有儿童餐，也有玩乐设施。

位于厦门街的Espoir餐馆，开业约六个月，售卖清真摩登欧式餐饮。平日是上班族用餐地点，周末则成为亲子餐馆。儿童餐选择包括香蒜鸡肉意大利面、牛肉意面、鸡蛋可颂面包、松饼等。凡点成人主餐，10岁以下小孩免费，附带条件。

售卖清真摩登欧式餐饮的Espoir餐馆，周末有儿童餐和适合小孩参与的活动。（黄亿敏摄）

餐馆分两层楼，设有儿童室内玩乐区，周末时安排儿童活动，如粘土手工工作坊、拼图制作等，小孩用餐后可以参与。

家长若带孩子到亲子餐馆去，有玩乐设施，对餐桌礼仪教育是利还是弊？

陈诗琳认为，餐馆的亲子设施能让好动坐不定的孩子有合适的活动空间，减少对其他食客的干扰。同时，小孩们在餐馆环境中，能逐渐观察和了解在外用餐时应注意的事项，掌握餐桌礼仪。